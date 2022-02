Les fonds FlexiFonds atteignent maintenant plus de 250 M$ en épargne locale





MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les fonds FlexiFonds ont atteint plus de 250 millions de dollars en actif net. Ce succès, s'explique notamment par la demande pour de nouveaux produits financiers innovants et par un taux d'épargne qui demeure élevé depuis le début de la pandémie. Selon Statistique Canada, l'achat des fonds communs de placement connait présentement des sommets, l'agence parlant même de « changement de comportement clair de la part des ménages canadiens ».1

Les fonds communs de placement FlexiFonds sont composés à 70 % d'actifs en lien avec l'économie du Québec. Les épargnants ont le choix entre trois produits adaptés à différents profils d'investisseur et à divers projets d'épargne. Ils ont la flexibilité d'accéder à leur argent quand ils en ont besoin, sans payer des frais d'adhésion ou de transaction.

« Avec un taux d'épargne élevé, on voit un réel intérêt pour des produits d'épargne innovants qui permettent d'investir dans l'économie d'ici, comme en témoigne les plus de 16 000 épargnants qui ont investi avec FlexiFonds. L'admissibilité des fonds communs de placement FlexiFonds aux régimes enregistrés comme le REER, le CELI et le FERR, suscite également un bel engouement chez les épargnants », a déclaré Denis Leclerc, président-directeur général de FlexiFonds de solidarité FTQ inc, le courtier exclusif au Fonds de solidarité FTQ qui distribue les fonds FlexiFonds depuis un peu plus de deux ans.

« Depuis presque 39 ans, le Fonds de solidarité FTQ est devenu la référence en matière d'épargne locale au Québec. FlexiFonds répond à la demande des actionnaires du Fonds pour une plus grande flexibilité dans les produits financiers offerts. Grâce à sa plateforme transactionnelle en ligne, FlexiFonds attire également les jeunes qui sont à la recherche de produits financiers qui reflètent leurs valeurs », a poursuivi M. Leclerc.

FlexiFonds offre trois fonds communs de placement : Prudent, Équilibré et Croissance. Ils sont disponibles sur la plateforme transactionnelle en ligne où les épargnants peuvent compléter leur profil d'investisseur.

Les épargnants peuvent également communiquer avec les conseillers en épargne collective de FlexiFonds qui détiennent le titre de représentant d'un courtier en épargne collective. Leur rôle consiste à analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d'investisseur. Les conseillers sont rémunérés à salaire fixe et non à commission.

À propos de FlexiFonds de solidarité FTQ

FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est une filiale exclusive du Fonds de solidarité FTQ. Agissant à titre de placeur principal des parts des fonds, FlexiFonds de solidarité FTQ inc. est un courtier en épargne collective, inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. ne distribue les parts d'aucun autre fonds commun de placement. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu des fonds FlexiFonds avant de faire un placement. Les fonds FlexiFonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement dans l'avenir.

1 Statistique Canada, « Le Quotidien », le vendredi 10 décembre 2021, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211210/dq211210a-fra.htm

