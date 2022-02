Schneider Electric apporte son soutien au Forum économique mondial en lançant un cadre destiné à accélérer les investissements dans le domaine de la décarbonation des bâtiments





Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, apporte son soutien au Forum économique mondial en lançant le Net-Zero Carbon Cities Building Value Framework (Cadre des valeurs générées dans les villes par les bâtiments zéro carbone), cadre d'investissement pour décarboner les bâtiments.

Les bâtiments génèrent environ 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bien que de nombreuses technologies existent pour contribuer à décarboner ce secteur, les obstacles les plus importants continuent de concerner le financement et les investissements, selon le récent rapport du World Green Building Council (Conseil mondial du bâtiment durable) Beyond the Business Case report (en anglais seulement).

Selon le travail de recherche de la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat) destiné à aider les parties prenantes à prendre des décisions mieux informées dans le cadre des investissements liés au climat, les nouveaux bâtiments durables représenteront une opportunité d'investissement de 24,7 milliards USD, en tenant uniquement compte des marchés émergents, d'ici 2030, de sorte qu'il est essentiel de s'attaquer aux obstacles à l'investissement. L'objectif du Building Value Framework est de modifier les perceptions de la valeur des investissements en décarbonation, pour qu'elles ne soient plus uniquement axées sur les avantages financiers en les sensibilisant également aux avantages sociaux et environnementaux et liés à la performance des systèmes.

Une communauté de plus de 40 experts en immobilier, finance, technologie et gestion municipale, ont appuyé la création du cadre, qui peut être utilisé à tout moment du cycle de vie de la construction, qu'il s'agisse de la rénovation de bâtiments existants ou de la construction de nouveaux bâtiments.

Le cadre est assorti d'une liste de contrôle opérationnel, qui agit en tant que mise en application pratique du cadre et identifie les options d'investissement technologique pertinentes pour toutes les étapes de la planification des investissements et du parcours de décarbonation.

« Décarboniser les bâtiments est une étape essentielle pour atteindre un avenir net zéro ; cependant, à l'heure actuelle, les décisions d'investissement ne tiennent pas compte de cela. Le Building Value Framework a été développé pour souligner les avantages plus vastes qui proviennent de l'intégration de valeurs non financières dans les décisions d'investissement, tout en évaluant également comment les technologies numériques peuvent faciliter la transition net zéro. Le cadre est conçu à des fins d'utilisation pratique, pour mieux équiper les décideurs du savoir-faire adéquat leur permettant d'effectuer des investissements plus rapides, plus inclusifs et plus durables », a déclaré Jean-Pascal Trucoire, président-directeur général et président du Conseil de Schneider Electric.

Le cadre fait partie de l'initiative Net Zero Carbon Cities (Villes zéro carbone) plus vaste du Forum, co-présidée par Jean-Pascal Tricoire, PDG et président du Conseil de Schneider Electric et Francesco Starace, PDG et directeur général d'Enel Group, qui se propose d'aider les leaders nationaux et municipaux à atteindre leurs cibles de réduction des émissions en alignant et en intensifiant leurs efforts pour fournir des solutions qui réduiront ou élimineront les émissions de carbone dans les bâtiments et dans le domaine de l'énergie et de la mobilité.

En savoir plus sur Net Zero Carbon Cities et Building Value Framework.

