Kalera et Agrico tiendront un appel à l'intention des investisseurs mercredi 2 février 2022

ORLANDO, Floride, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF) organisera avec Agrico un appel à l'intention des investisseurs le mercredi 2 février, de 8 h à 9 h, heure normale de l'Est. L'équipe de direction fournira plus de détails sur la fusion annoncée le lundi 31 janvier 2022.

Les membres clés de l'équipe de direction de Kalera qui seront présents sont :

Le lien pour le webcast et la présentation sera disponible sur le site Web de l'entreprise. https://kalera.com/investors/

Pour accéder à l'appel, composez le 1-888-270-2148 (aux États-Unis) ou le 1-412-902-6510 (à l'extérieur des États-Unis). Demandez à rejoindre l'appel de Kalera.

Un enregistrement de cet appel sera disponible au 1-877-344-7529 (aux États-Unis) ou au 1-412-317-0088 (à l'extérieur des États-Unis). Le code d'accès pour l'écouter est 3106306

Une rediffusion du webcast sera également disponible à l'adresse https://kalera.com/investors/

À propos de Kalera :

Kalera est une entreprise d'agriculture verticale dont le siège social est situé à Orlando, en Floride. L'entreprise produit des légumes à feuilles frais, nutritifs et d'une excellente qualité gustative avec un impact minimal sur l'environnement. Elle a passé plusieurs années à optimiser ses formules de nutriments pour les plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des big data et l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes à Orlando (Floride), Atlanta (Géorgie), Houston (Texas) et au Koweït. De plus amples informations sont disponibles sur le site https://www.Kalera.com/.

Contact :

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500

