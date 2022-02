LA FIN DES SACS D'EMPLETTES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS LE RÉSEAU LOWE'S CANADA





Les magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt cesseront d'offrir des sacs d'emplettes en plastique à usage unique à leurs clients

BOUCHERVILLE, QC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra progressivement un terme à la distribution de sacs d'emplettes en plastique à usage unique dans ses magasins Lowe's, RONA et Réno-Dépôt à partir du mois de juin 2022.

« Nos efforts en matière de développement durable font partie intégrante de notre stratégie d'affaires et s'inscrivent dans un parcours d'amélioration continue visant à protéger l'héritage naturel des générations à venir », explique Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Marchands affiliés RONA, ventes en gros et affaires publiques.

L'organisation, qui avait choisi à l'été 2018 de facturer ce type de sacs pour inciter ses clients à changer leurs habitudes de consommation et à se tourner vers des solutions plus durables, souhaite ainsi poursuivre ses efforts pour réduire l'impact environnemental de ses opérations.

« Au cours des trois dernières années, la facturation des sacs de plastique nous a permis de réduire de 60 % le nombre de ces sacs remis dans nos magasins, ce qui représente 24 millions de sacs. Nos clients ayant eu le temps de s'adapter et de modifier progressivement leurs habitudes de consommation, nous souhaitons ce printemps boucler la boucle en retirant complètement ce type de produit de nos magasins », ajoute Mélanie Lussier, directrice Communications externes et développement durable.

Lowe's Canada réitère par la même occasion son engagement envers Conservation de la nature Canada et s'engage à remettre à l'organisme les profits issus de la vente de ses sacs d'emplettes réutilisables dans l'ensemble des magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt ainsi que dans les magasins affiliés RONA participants. Ces fonds serviront à financer des projets de conservation au pays.

Lowe's Canada est l'un des employeurs les plus écolos au Canada

En avril 2021, Lowe's Canada a été reconnue pour ses efforts et réalisations en développement durable dans le cadre de la compétition annuelle Canada's Greenest Employers tenue par Mediacorp, qui célèbre les employeurs déployant des initiatives exceptionnelles en matière de durabilité et montrant l'exemple en créant une culture de conscience environnementale au sein de leur organisation. Ceux et celles qui souhaitent se joindre à la grande famille Lowe's Canada - et ainsi travailler pour un employeur durable - peuvent visiter la page Web lowescanada.ca/carrieres pour connaître les postes à pourvoir et pour soumettre leur candidature.

Découvrez les efforts en matière de développement durable de Lowe's Canada en visitant la page Web https://lowescanada.ca/fr/responsabilite-corporative. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

