Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures partielles de nuit du tunnel - Fin de semaine du 4 au 7 février

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures partielles de nuit du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et complètes de nuit de bretelles de l'autoroute 25 seront mises en place durant la fin de semaine du 4 au 7...

Environnement, inclusion et équité, accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Tous ces éléments sont améliorés lorsque la conception de routes urbaines plus...