L'action collective est essentielle pour créer un changement menant à des routes meilleures et plus sûres pour tous

L'initiative Changer pour de bon, pour de meilleures routes est un nouveau projet de Parachute, l'organisme de bienfaisance canadien dédié à la prévention des blessures, qui réunit un large éventail de secteurs engagés dans l'amélioration de la sécurité routière urbaine au Canada.

TORONTO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Environnement, inclusion et équité, accessibilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Tous ces éléments sont améliorés lorsque la conception de routes urbaines plus sûres est concrétisée grâce à des stratégies comme l'amélioration de l'accès au transport en commun, l'aménagement d'infrastructures cyclables, l'aménagement de quartiers propices à la marche et plus connectés, ainsi qu'une circulation plus lente et mieux contrôlée.

Si la promotion de routes plus sûres est traditionnellement l'apanage des défenseurs de la prévention des blessures comme Parachute, beaucoup d'autres, motivés par divers objectifs, veulent améliorer la façon dont nous nous déplaçons dans nos communautés urbaines. L'initiative Changer pour de bon, pour de meilleures routes est le début d'un mouvement national visant à rassembler toutes ces parties et à plaider davantage pour notre cause.

« L'action collective entre les secteurs est le chaînon manquant pour susciter un changement positif dans la sécurité routière urbaine, déclare Pamela Fuselli, présidente et directrice générale de Parachute. Des routes urbaines sûres, saines et durables ne sont possibles que si nous traitons les questions sous-jacentes comme un problème complexe, qui implique non seulement l'urbanisme, mais aussi la santé publique, l'ingénierie, les loisirs et bien d'autres secteurs, et qui met l'accent sur des questions telles que l'inclusion, l'équité, la durabilité et la communauté. C'est à cette intersection d'intérêts que des changements durables en matière de sécurité routière se produiront. La sécurité routière est l'affaire de tous : des populations différentes ont des besoins et des priorités différents, mais la sécurité de nos routes nous concerne tous. »

Des représentants de 17 organismes - des groupes de cyclistes à 880 Cities et à l'Institut national canadien pour les aveugles - ont collaboré tout au long de l'automne 2021, guidés par Impakt, un organisme qui favorise le leadership éclairé et aide les entreprises et les organisations de la société civile à résoudre les problèmes sociaux, afin de mettre en oeuvre leur approche éprouvée « Changer pour de bon » pour soutenir l'élaboration d'une stratégie claire et cohérente visant à appuyer un collectif de défenseurs de la sécurité routière dirigé par Parachute. Cette initiative se développera pour inclure d'autres entités issues des gouvernements, des universités, des ONG, des défenseurs et du secteur privé.

L'initiative a défini cinq domaines d'intérêt stratégique afin d'encourager une action unifiée de tous les secteurs pour créer des routes urbaines sûres, actives, saines et durables dans tout le Canada.

Collaborer et communiquer . Établir des normes universelles pour des routes sûres, favoriser l'acceptation à l'échelle locale et nationale, développer un langage commun et créer une vision unifiée.





. Établir des normes universelles pour des routes sûres, favoriser l'acceptation à l'échelle locale et nationale, développer un langage commun et créer une vision unifiée. Changer la culture de l'utilisation des routes. Réduire les vitesses, construire des voitures plus sûres, favoriser le transport multimodal et remédier à la faible perception de la sécurité des cyclistes et des piétons. Nous pouvons faire évoluer la culture de l'utilisation des routes en mettant fin à la culpabilisation des victimes et en favorisant la responsabilisation, en repensant les utilisateurs de la route, en éliminant les décès évitables et en partageant les exemples de réussite.





Réduire les vitesses, construire des voitures plus sûres, favoriser le transport multimodal et remédier à la faible perception de la sécurité des cyclistes et des piétons. Nous pouvons faire évoluer la culture de l'utilisation des routes en mettant fin à la culpabilisation des victimes et en favorisant la responsabilisation, en repensant les utilisateurs de la route, en éliminant les décès évitables et en partageant les exemples de réussite. Transformer les pratiques en matière de données . Partager les données entre les secteurs, utiliser des mesures d'impact appropriées, donner la priorité à l'équité, recueillir des données plus détaillées - par exemple, les données raciales et les détails contextuels entourant une collision routière.





. Partager les données entre les secteurs, utiliser des mesures d'impact appropriées, donner la priorité à l'équité, recueillir des données plus détaillées - par exemple, les données raciales et les détails contextuels entourant une collision routière. Faire la promotion de l'équité et de l'accessibilité. Redéfinir l'accessibilité, concevoir des routes pour tous, faire du bon choix un choix facile, créer l'équité dans le cadre bâti, supprimer les obstacles bureaucratiques au changement.





Redéfinir l'accessibilité, concevoir des routes pour tous, faire du bon choix un choix facile, créer l'équité dans le cadre bâti, supprimer les obstacles bureaucratiques au changement. Assurer la participation des communautés à la cocréation. Privilégier la cocréation en matière de conception et d'utilisation des routes plutôt que la consultation, mettre l'accent sur la sécurité pour motiver l'adoption des changements, favoriser la participation importante et continue de la communauté.

Lisez le rapport complet, Changer pour de bon, pour de meilleures routes : Une approche intersectorielle de la sécurité routière urbaine, qui explique également comment cette initiative repose sur les fondements du Plan mondial de la deuxième Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, lancé en octobre 2021 par l'Organisation mondiale de la santé. Ce plan mondial sert de document d'orientation pour soutenir la mise en oeuvre de la Décennie d'action, dont l'objectif ambitieux est de réduire de 50 % le nombre de décès et de blessures dus aux collisions sur les routes d'ici à 2030.

Nous reconnaissons Transports Canada pour le financement de cette initiative.

Le rapport complet : https://parachute.ca/wp-content/uploads/2022/02/Parachute_CFGR_Report_FR-UA.pdf

Parachute est l'organisme de bienfaisance national canadien qui se consacre à réduire l'impact dévastateur des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans et coûtent à l'économie canadienne 29,4 milliards de dollars par an. Au moyen de l'éducation et de la défense des droits, Parachute s'efforce de sauver des vies et de faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site parachute.ca et suivez nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

