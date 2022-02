La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études dévoile son nouveau look





TORONTO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (la « Fondation CST ») a présenté le nouveau look de sa marque et de ses deux filiales, C.S.T. Consultants inc. et C.S.T. Spark Inc. Cette nouvelle image reflète sa passion de venir en aide aux familles canadiennes qui travaillent dur pour épargner afin que leurs enfants aient accès aux études postsecondaires.

En plus de la nouvelle image de marque, CST a annoncé aujourd'hui que, après 35 ans, Consultants C.S.T. inc. a été rebaptisée Épargne C.S.T. inc. La nouvelle raison sociale reflète l'engagement de la société à aider les familles canadiennes à épargner en prévision des études postsecondaires.

« Notre nouveau look est directement lié à notre objectif unificateur de continuer à façonner un avenir meilleur pour les étudiants et les familles d'un océan à l'autre, a affirmé Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction de CST. Depuis notre création il y a plus de 60 ans, notre passion - soutenir les familles canadiennes qui épargnent pour offrir à leurs enfants une éducation postsecondaire, à leur prodiguer des conseils d'experts et à mettre à leur disposition des options de placement - est plus ardente que jamais. »

Les initiales du nouveau logo de CST arborent un aspect différent et s'accompagnent de trois formes entrelacées. Le logo signifie que l'on peut construire n'importe quoi à partir de ces trois formes, tout comme l'on peut se forger un avenir meilleur en poursuivant des études.

« Qu'il s'agisse de ses initiatives d'intervention ou de ses activités philanthropiques en passant par ses produits d'épargne-études, CST a fait peau neuve et est plus prête que jamais à relever de nouveaux défis, a ajouté Mme MacDonald. Le changement de nom était un investissement important pour CST et le moment n'aurait pas pu être mieux choisi. »

Visitez cst.org pour voir comment CST façonne un avenir meilleur en aidant chaque Canadien à accéder au pouvoir des études supérieures.

À propos de la Fondation CST

La Fondation CST est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Depuis plus de 60 ans, CST remplit sa mission par le biais de ses initiatives d'intervention et de ses activités philanthropiques et grâce à ses deux filiales en propriété exclusive, Épargne C.S.T. inc. et CST Spark Inc. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires. Pour de plus amples renseignements sur la mission de CST, visitez le site cst.org.

