Pour l'AMC, il est temps d'intensifier les efforts afin d'assurer un accès équitable aux vaccins à l'échelle mondiale

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Après presque deux ans de pandémie, l'Association médicale canadienne (AMC) estime que des outils clés comme les vaccins sont nécessaires pour réduire la propagation de la COVID-19 et aider à prévenir la prolifération de nouveaux variants. Les efforts visant à offrir un accès équitable à la vaccination à l'échelle mondiale constituent une étape importante à cet égard. L'AMC encourage donc le gouvernement du Canada à intensifier ses efforts de vaccination à l'échelle mondiale, compte tenu de l'incidence du virus au pays et ailleurs.

« Le défaut d'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 soulève d'importantes préoccupations d'ordre éthique en plus d'accroître le risque d'émergence de nouveaux variants, a déclaré la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC. Les vaccins sont essentiels à notre sortie de cette pandémie. En offrant cette protection aux autres pays, nous protégeons la population du monde entier, y compris la population canadienne. »

L'AMC salue l'engagement du gouvernement fédéral, qui a investi plus de 2,5 milliards de dollars pour appuyer la riposte mondiale à la COVID-19, notamment au moyen de la vaccination, et promet de fournir l'équivalent d'au moins 200 millions de doses à l'initiative COVAX d'ici la fin de 2022. Toutefois, l'AMC presse également le fédéral de contribuer à l'accélération de la vaccination à l'échelle mondiale par les moyens suivants :

accroître les dons de vaccins à l'initiative COVAX;

jouer un rôle prépondérant dans le soutien et le renforcement de la capacité des organisations à livrer et à administrer les vaccins sur le terrain, dans les pays à revenu faible et moyen;

à plus long terme, favoriser la capacité de production de vaccins au pays pour que le Canada puisse accroître sa contribution à l'approvisionnement mondial de vaccins.

Un nouveau sondage Ipsos réalisé au nom de l'AMC révèle que trois personnes sur quatre au Canada estiment que la vaccination à l'échelle mondiale est essentielle pour mettre fin à la pandémie. Voici d'autres résultats :

76 % sont d'avis que le Canada possède assez de vaccins anti-COVID-19 pour toute sa population;

possède assez de vaccins anti-COVID-19 pour toute sa population; 75 % estiment que la vaccination à l'échelle mondiale contribuera à stopper la pandémie au Canada ;

; 77 % pensent que le gouvernement du Canada devrait donner des vaccins aux pays en développement.

« Nous sommes tous épuisés par la propagation de nouveaux variants, l'incidence des formes graves de la maladie, les confinements successifs et les mesures de santé publique pénibles, a déclaré la Dre Smart. Pour mettre fin à ce cycle, nous avons tous un rôle à jouer afin de protéger nos collectivités en nous faisant vacciner, en suivant les conseils de la santé publique locale et en appuyant les efforts de vaccination à l'échelle mondiale. »

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

