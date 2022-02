Compass Group Canada et Foodback annoncent un partenariat exclusif pour Révolutionner l'expérience client





MISSISSAUGA, Ontario, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Compass Group Canada, l'un des plus importants fournisseurs de services alimentaires et de soutien au pays, et Foodback, une société norvégienne de logiciels de technologie alimentaire, ont annoncé un partenariat exclusif pour lancer l'expérience client et l'outil de rétroaction de Foodback dans l'ensemble des opérations canadiennes du Groupe Compass. La solution de rétroaction flexible et facile à mettre en oeuvre de Foodback a été lancée la semaine dernière dans plus de 15 unités à travers Compass Group Canada, y compris les écoles, les hôpitaux et les installations de fabrication, en tant que méthode simplifiée et en temps réel pour entendre les clients et recevoir des informations exploitables dès le premier jour.



Le logiciel Foodback en est à la phase pilote initiale à travers le Canada, avec l'objectif d'intégrer près de 100 emplacements supplémentaires d'ici septembre 2022. Le sondage scientifique de 20 secondes de Foodback sur place est un ajout bienvenu au parcours client du Groupe Compass Canada, car chaque occasion d'entendre directement les clients des clients est essentielle pour fournir un service de classe mondiale.

« Nous sommes ravis de commencer notre partenariat canadien exclusif avec l'équipe foodback », a déclaré Michael Hachey, chef de l'innovation chez Compass Group Canada. « Fournir à nos clients une méthode facile d'accès et d'utilisation pour partager leur expérience dans nos salles à manger est crucial pour notre croissance. Nous voulons nous assurer que nos clients repartent heureux et satisfaits de leur interaction - ce partenariat aidera à fournir des informations critiques alors que nous révolutionnons davantage l'expérience client.»

Comprenant que les consommateurs d'aujourd'hui n'ont pas le temps pour des enquêtes trop approfondies qui nécessitent des questions de clarification personnelles, Foodback a introduit une méthode de rétroaction fraîche, simple et la plus importante de toutes, rapide. Tirant parti de la résurgence des codes QR, Foodback offre des liens uniques qui parlent directement au site que les clients visitent et offre des informations immédiates pour aider les dirigeants à identifier les principaux domaines de possibilités d'amélioration. De plus, les invités peuvent participer à de courts jeux après le sondage avec la possibilité de gagner des prix, encourageant davantage la participation et ravissant les invités avec des récompenses pour leurs commentaires.

« Compass Group Canada continue d'illustrer son approche novatrice à l'égard de l'expérience client avec l'ajout de Foodback à sa boîte à outils. Nous sommes ravis de nous associer à eux alors qu'ils déploient Foodback dans des sites à travers le pays et utilisent toute la puissance des idées de Foodback pour comprendre et améliorer les moteurs des bonnes et des mauvaises expériences client », a déclaré Derek Greenberg, vice-président principal des ventes en Amérique du Nord chez Foodback.

Le partenariat entre Compass Group Canada et Foodback s'appuie sur l'expérience de l'entreprise avec levy, une division de Compass Group et de Compass Group Norway, un fournisseur de services alimentaires de sport et de divertissement basé aux États-Unis. Ce partenariat canadien exclusif réunit un désir mutuel d'innover constamment l'expérience client et de récompenser les clients pour avoir fourni des commentaires incroyablement précieux sur les services fournis.

À propos de Compass Group Canada

Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 200 emplacements à travers le pays. La société se spécialise dans la fourniture de services alimentaires et de services de soutien dans les secteurs de base, y compris les principaux sites sportifs et de loisirs, les salles à manger et les cafés exécutifs, les écoles, les universités, les résidences pour personnes âgées et les hôpitaux ainsi que les camps éloignés et les plates-formes pétrolières offshore.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en 2021, un prix reconnaissant les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour avoir des cultures qui aident à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu'un excellent lieu de travail®, en 2022, 2021, 2020 et 2019, en tant que meilleurs lieux de travail dans le commerce de détail et l'accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021.tm Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com

À propos de Foodback

Fondée en 2013, la solution de rétroaction et d'informations des clients leader mondial de Foodback pour les restaurants change la façon dont les expériences des clients sont gérées. Leur objectif est de débloquer des informations exploitables et d'identifier les opportunités commerciales cachées pour les restaurants et les détaillants en alimentation, afin qu'ils puissent prendre des décisions basées sur les données et établir des relations significatives avec les clients.

Foodback permet une prise de décision transparente et axée sur les données, stimulant l'ensemble de votre organisation. Pour en savoir plus, visitez www.foodback.com.

Contact pour Compass Group Canada

Courtney Gardner

Sr. Manager, Corporate Communications, Compass Group Canada

647-633-5420

Contact pour Foodback

Kristyn Dørr

Head of Marketing

kristyn@foodback.com

(+47) 415 90 509

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a7c5643-14d5-414e-8fbe-c9cd5fe78472

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09ec314a-d26f-4cc5-943b-ca35750027ef

Communiqué envoyé le 2 février 2022 à 09:15 et diffusé par :