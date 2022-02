EY Canada publie son rapport sur la responsabilité d'entreprise





Le rapport mesure l'impact d'EY Canada sur ses gens, les clients, la société et la planète

Investissement de 12 M$ dans des programmes d'apprentissage et de perfectionnement s'adressant aux gens d'EY

Investissement dans des outils technologiques, notamment EY Canvas, EY Helix et tenthree|labs, afin d'appuyer les audits de 175 sociétés cotées

Ensemble, EY et ses gens ont donné 6,2 M$ et consacré 17 000 heures pour soutenir les collectivités

MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW/ - EY Canada est fière de publier son rapport sur la responsabilité d'entreprise, qui dresse le portrait de la valeur réalisée en 2021. Le rapport présente la façon dont l'organisation accorde la priorité à ses gens, sert ses clients avec conviction, investit dans la société et s'efforce de protéger la planète.

« Ancrés dans notre raison d'être et propulsés par la vivacité intellectuelle de nos gens, nous travaillons étroitement avec nos parties prenantes pour favoriser la création de valeur, mettre en place des outils technologiques novateurs et accroître la responsabilisation, explique Jad Shimaly, président, chef de la direction et chef de l'inclusivité d'EY Canada. Travailler ensemble à l'atteinte d'un objectif commun de développement durable et de croissance inclusive nous permettra de faire plus que simplement reconstruire pour le présent et de véritablement nous transformer en prévision de l'avenir. Nous sommes heureux de présenter les progrès que nous avons réalisés, de mettre en lumière l'impact que nous avons sur la société et de souligner les domaines dans lesquels nous comptons redoubler d'efforts. »

Cultiver des expériences exceptionnelles pour nos gens

EY Canada reconnaît que ses gens sont essentiels à sa raison d'être de travailler ensemble pour un monde meilleur, c'est pourquoi elle investit de manière sélective dans ses gens, ainsi que dans leur bien-être, leur croissance et leur succès. Afin d'aider ses gens à atteindre leurs objectifs de perfectionnement et de demeurer pertinente dans un marché en évolution rapide, l'organisation a investi 12 M$ dans des programmes d'apprentissage et de perfectionnement au cours de la dernière année, ce qui représente plus de 300 000 heures de formation.

Cet investissement va de pair avec son engagement collectif à faire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion les fondements de l'organisation. L'an dernier, l'organisation a mis en place un cadre pour lutter contre le racisme, qui permet d'évaluer le talent et les processus d'entreprise en interne, de faire évoluer les politiques et de mobiliser diverses collectivités, ce qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance et d'inclusion.

« Nous investissons dans nos gens, tout en instaurant un environnement axé sur l'inclusion et la collaboration. Cette façon de faire est essentielle pour arriver à créer un milieu de travail où chacun a sa place et permettre des cheminements de carrière intéressants à long terme, au sein de notre organisation et ailleurs, explique Anne-Marie Hubert, associée directrice, Est du Canada, EY Canada. Alors que nous continuons d'investir dans nos gens et nos capacités, nous favorisons la confiance, nous agissons comme fer de lance de la transformation et nous soutenons une croissance qui aide les clients à générer une valeur durable. »

Aider les clients à innover, à croître, et à optimiser et à protéger la valeur

Chez EY Canada, la qualité est le fondement du service que nous offrons à la clientèle. À cela s'ajoute l'investissement de 2,5 G$ US sur une période de trois ans consenti par l'organisation mondiale pour soutenir le développement de technologies favorisant le changement afin d'améliorer les capacités internes en matière de données au moyen de solutions d'audit numérique exclusives et novatrices comme EY Canvas et EY Helix. Ces solutions sont rendues possibles grâce à une variété de ressources en technologie issues de carrefours technologiques internes tels que tenthree|labs. Ces outils fondés sur des données ont permis à la Société de fournir des conseils plus judicieux et de prendre de meilleures décisions pour réaliser 175 audits de sociétés ouvertes l'an dernier.

Les propriétaires d'entreprises à capital fermé et les entrepreneurs ont également bénéficié de cet enthousiasme. Depuis 27 ans, Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY a souligné les réalisations de plus de 3 200 finalistes et plus de 1 400 lauréats. S'adjoignant le programme Femmes entrepreneures gagnantesMC et le Réseau Accès-entrepreneurs, lancé cette année, l'écosystème entrepreneurial d'EY Canada vise l'atteinte de l'objectif commun de stimuler une économie de l'innovation grâce à l'entrepreneuriat pour tous.

Avoir une incidence positive sur les collectivités et la planète

Ensemble, EY Canada et ses gens ont consacré plus de 17 000 heures et remis plus de 6,2 M$ à des organismes de bienfaisance et à des causes en 2021, ce qui a eu une incidence positive sur les collectivités et la planète.

« Nous savons que notre engagement au sein de la société aujourd'hui contribuera à façonner le paysage environnemental, éducatif et entrepreneurial du Canada pour les générations à venir », indique Thibaut Millet, leader national, Services en changements climatiques et développement durable, EY Canada.

Par ailleurs, dans ses efforts visant la réalisation de son ambition d'atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2025, la Société a réussi à afficher un bilan carbone négatif à l'échelle mondiale en octobre 2021. Dans le cadre de cet engagement, elle compte notamment paver la voie en ce qui concerne l'aménagement de bureaux durables - 76 % de nos bureaux au Canada sont situés dans des bâtiments certifiés LEED.

« Au bout du compte, la valeur cumulative de nos apports va au-delà des heures consacrées ou de l'argent amassé, déclare M. Millet. Elle se concrétise dans les réalisations importantes d'entrepreneurs influents que nous soutenons et de diplômés de niveau postsecondaire que nous encadrons, ou dans la réduction de nos émissions de carbone. Elle se mesure en fonction de l'élan créé et des changements réalisés pour aider à avoir un impact positif et durable sur nos gens, les clients, les collectivités et la planète. »

