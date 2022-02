InnovaFeed renforce sa présence sur le marché américain





InnovaFeed, entreprise biotechnologique leader de la production d'insectes pour l'alimentation animale et végétale, a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec le fournisseur d'ingrédients alimentaires ADM, pour renforcer sa croissance dans le secteur des aliments durables pour animaux de compagnie. Ce partenariat bénéficie du leadership des deux entreprises dans le secteur de l'agriculture durable, au niveau mondial, et permet d'accélérer l'adoption généralisée des protéines d'insecte.

Après cinq années de croissance forte et de partenariats clés, noués avec des fournisseurs mondiaux d'aliments pour animaux, l'accélération d'InnovaFeed sur le marché américain intervient à un moment où l'industrie est prête à adopter les protéines d'insecte. Le partenariat avec ADM fait suite au changement réglementaire intervenu récemment aux États-Unis qui autorise l'utilisation de la mouche soldat noire dans les aliments pour chiens et ouvre la voie à la commercialisation plus large d'ingrédients d'insecte de haute qualité sur ce segment.

Avec son modèle de production unique basé sur la symbiose industrielle et la colocalisation, InnovaFeed offre aujourd'hui la meilleure performance environnementale du marché et exploite le plus grand site de production de protéines d'insecte au monde, à Nesle (France). Grâce à son approche circulaire et zéro déchet, l'empreinte carbone d'InnovaFeed est inférieure de 80% à celle de ses concurrents.

"Face à l'ampleur des défis environnementaux auxquels l'humanité est confrontée, l'industrie agricole mondiale doit prendre sa part de responsabilité et s'adapter", précise Clément Ray, cofondateur et Président d'InnovaFeed. " InnovaFeed révolutionne les pratiques traditionnelles en créant un nouveau modèle industriel inspiré par la nature et développé à grande échelle, pour offrir une alimentation durable à tous. La protéine d'insecte est la prochaine protéine alternative prête pour un passage à l'échelle, avec un potentiel de marché très significatif."

"Le marché des animaux de compagnie constitue une opportunité de croissance stratégique pour ADM, avec une demande de 100 milliards de dollars et une hausse de 4,5% par an", déclare Jorge Martinez, Président des solutions Petfood d'ADM. "L'accord conclu avec InnovaFeed constitue un élargissement très prometteur de notre savoir-faire et de notre capacité à imaginer, concevoir et développer des produits et des solutions qui répondent aux besoins des propriétaires d'animaux de compagnie d'aujourd'hui. En effet ceux-ci exigent de plus en plus, pour leurs compagnons, des produits durables et sains, semblables à ceux qu'ils consomment. Nous sommes fiers d'avoir InnovaFeed comme partenaire pour répondre au mieux à ces attentes."

Les ingrédients à base d'insecte fournissent un contenu nutritionnel de haute qualité avec une empreinte carbone et des besoins en terres arables nettement inférieurs. À ce titre, le marché mondial des protéines d'insecte dans tous les segments (nutrition des plantes, alimentation des animaux et des humains) devrait dépasser les 100 milliards d'euros (113 milliards de dollars US) au cours des prochaines années, reflétant la demande croissante d'ingrédients durables ainsi qu'un environnement réglementaire favorable.

La technologie révolutionnaire et exclusive d'InnovaFeed reproduit le cycle de vie naturel de l'Hermetia Illucens, appelée « mouche soldat noire », redonnant à cet insecte riche en protéines la place qui lui revient au coeur de la chaîne alimentaire.

Depuis sa création InnovaFeed a déjà réalisé d'importants investissements et levé 200 millions d'euros auprès d'investisseurs renommés tels que Temasek ou Creadev. Dans le courant de l'année InnovaFeed démarrera des travaux de recherche et développement dans le centre d'innovation de la plus grande usine de protéines d'insectes au monde, à Decatur, dans l'Illinois. InnovaFeed s'appuiera sur l'expertise d'ADM dans le domaine du petfood ainsi que sur des partenariats conclus avec des institutions universitaires de premier plan.

InnovaFeed identifie également les États-Unis comme un marché prometteur pour lancer, dès 2022, des ingrédients destinés à la consommation humaine. Elle proposera des ingrédients extraits d'Hermetia Illucens comme alternatives aux protéines animales ou végétales pour des produits de consommation « santé » (nutrition sportive et médicale, snacks sains...) ou des substituts de viande, améliorant ainsi la qualité nutritionnelle et l'empreinte environnementale de ces produits.

L'accélération d'InnovaFeed aux États-Unis constitue un pas supplémentaire vers l'atteinte de son objectif de construire un système alimentaire durable. Pour ce faire InnovaFeed bénéficiera également des partenariats historiques noués avec certains des plus grands acteurs du secteur, tels que Barentz International, Hello Nature ou Cargill.

Au-delà de l'industrie agro-alimentaire, l'entreprise s'est associée au World Mosquito Program pour développer les premières installations de production de moustiques à échelle industrielle dans le cadre de la lutte contre des maladies comme le virus de la dengue.

"Nous avons créé un secteur agroalimentaire pionnier, basé sur les insectes, pour nourrir la planète de manière saine et durable", souligne Clément Ray. "Notre technologie est appelée à jouer un rôle clé dans le secteur agricole mondial d'aujourd'hui et de demain. Mais l'innovation continue que nous mettons en oeuvre nous permet d'aller plus loin, et de contribuer à apporter des solutions à d'autres défis mondiaux majeurs."

InnovaFeed a été fondé en 2016 avec pour mission d'améliorer la santé et l'alimentation des personnes et des animaux en s'inspirant de solutions naturelles et en contribuant aux efforts de décarbonisation de l'agriculture. InnovaFeed est membre fondateur de la NACIA (Coalition nord-américaine pour l'agriculture liée à l'insecte - North American Coalition for Insect Agriculture) et est également partenaire du CEIF (Centre pour la durabilité environnementale par l'élevage d'insectes - Center for Environmental Sustainability through Insect Farming) un programme de recherche public/privé réunissant des acteurs industriels de premier plan et des experts académiques dans les meilleures universités ag-tech américaines.

À PROPOS D'INNOVAFEED

InnovaFeed est une entreprise mondiale de biotechnologie, basée à Paris (France), et un leader de la production d'insectes à destination de la nutrition animale et végétale. L'entreprise compte plus de 250 experts, pragmatiques idéalistes, engagés en faveur d'une alimentation saine pour tous, de la lutte contre le changement climatique, de la création d'écosystèmes résilients et de la préservation de la biodiversité. Pour en savoir plus : www.innovafeed.com.

À PROPOS D'ADM

Au sein d'ADM, nous libérons le pouvoir de la nature pour donner accès à la nutrition à tous, dans le monde entier. Grâce aux innovations que nous développons, à un portefeuille complet d'ingrédients et de solutions pour répondre à tous les goûts, et à un engagement en faveur du développement durable, nous permettons à nos clients de résoudre les défis nutritionnels d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un leader mondial de la nutrition humaine et animale et la première entreprise de création et de transformation de produits agricoles au monde. L'étendue de notre expertise, nos installations industrielles et notre savoir-faire logistique nous donnent des capacités inégalées pour répondre aux besoins en matière d'alimentation, de boissons, de santé et de bien-être, et bien plus encore. De l'ébauche d'une idée à la conception d'une solution, nous enrichissons la qualité de vie de tous, dans le monde entier. Pour en savoir plus : www.adm.com.

