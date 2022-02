ROSE ScienceVie Inc. est maintenant en mesure de proposer des produits de cannabis 2.0





Le chef de file québécois du cannabis se voit accorder une modification de licence par Santé Canada

HUNTINGDON, QC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Chef de file québécois en production, distribution et mise en marché de cannabis, ROSE ScienceVie Inc. (« ROSE ») vient d'obtenir une modification de licence de Santé Canada pour vendre des produits de cannabis 2.0. ROSE pourra désormais élargir sa gamme de produits au-delà du cannabis séché et des préroulés, et introduire de nouveaux produits « 2.0 » comme les produits comestibles, les huiles et le haschich.

« Cette modification de licence représente un point tournant pour ROSE », affirme Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « C'est l'occasion de faire passer l'industrie québécoise du cannabis à un niveau supérieur, en offrant aux consommateurs un plus grand éventail de produits de haute qualité, plus polyvalents et plus diversifiés. »

Au cours du prochain trimestre, ROSE prévoit introduire plusieurs nouveaux produits « 2.0 » sur les tablettes du Québec, tels que des capsules, des huiles et du haschich.

« Nous sommes ravis d'accroître notre offre et de continuer à fournir aux Québécois des produits locaux et cultivés de façon responsable auxquels ils peuvent faire confiance », a ajouté M. Zaffino.

Cette annonce arrive alors que ROSE a récemment célébré le premier anniversaire de l'arrivée de ses produits sur le marché québécois, troisième marché en importance au pays. Avec une connaissance approfondie et spécialisée du secteur, ainsi qu'un engagement à faire prospérer l'industrie du cannabis au Québec, les objectifs ambitieux de ROSE pour 2022 incluent de continuer, en tant que chef de file reconnu, à faire progresser l'industrie et les communautés d'affaires au Québec.

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca.

