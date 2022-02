Technologie, digital, industrie, innovation... Expleo recrute 1 800 personnes en France en 2022





PARIS, 2 février 2022 Expleo, acteur mondial de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, poursuit son développement en France et prévoit d'embaucher plus de 1 800 nouveaux talents sur tout le territoire. Ce plan de recrutement correspond aux perspectives du groupe qui vise à intégrer des expertises de pointe à la hauteur des défis technologiques et digitaux rencontrés par ses clients. L'intégralité des offres d'emploi actuellement disponibles est publiée sur le site internet d'Expleo.

Pour avoir toujours un temps d'avance sur la compréhension d'enjeux complexes et être créateur d'innovations pour ses clients, Expleo compte recruter plus de 1 800 nouveaux talents partout en France en 2022. Les offres sont publiées sur le site internet d'Expleo.

Accompagner la transformation digitale, l'excellence industrielle et l'innovation des organisations et des entreprises en France.

Expleo développe une offre unique de services intégrés d'ingénierie, de technologie et de conseil pour accompagner la transformation, notamment digitale, des plus grandes entreprises et organisations, sur tout le cycle de vie industriel, de la R&D au service post-développement.

Expleo cherche ainsi à renforcer ses équipes au sein d'un large panel d'expertises métiers, allant notamment de l'ingénierie mécanique à l'ingénierie de fabrication en passant par la conformité, la performance et la fiabilité des produits, et l'électronique et les systèmes embarqués. 70 % des postes proposés sont des postes de cadre.

Ces offres d'emploi sont à pourvoir au sein d'une grande variété de secteurs industriels, notamment l'aéronautique, l'automobile, la défense, les transports, la marine, le spatial, la santé et les sciences de la vie, les énergies et utilities.

Rejoindre un réseau mondial qui valorise l'audace et l'excellence technique

Chez Expleo, les profils débutants (environ 30 % des postes à pourvoir) comme expérimentés (environ 70 % des postes à pourvoir) interviennent sur des projets inspirants, visant à relever les défis les plus complexes, allant du véhicule autonome à l'usine du futur en passant par l'avion à faible empreinte environnementale, le transport au service de la mobilité durable, ou bien encore les sciences de la vie au service du plus grand nombre.

Un cadre de travail favorisant l'équilibre entre vie privée et professionnelle

Expleo a fait de la qualité de vie au travail sa priorité pour ses collaborateurs. Une charte de conciliation travail-vie personnelle signée en 2018 vise ainsi à promouvoir un environnement de travail sain et respectueux, tenant compte des responsabilités familiales de toutes et tous. En 2022, un nouvel accord de télétravail favorise des modes de travail hybrides et offre flexibilité et autonomie à ses salariés, ce qui est dans l'ADN de l'entreprise.

Expleo est une entreprise soucieuse de favoriser l'accueil et la progression des femmes au sein de l'entreprise et son index d'égalité femmes-hommes a atteint la note de 88/100 ces 3 dernières années. Un accord handicap agréé par l'Etat sans cesse renouvelé depuis 2010 permet à Expleo de s'imposer depuis de nombreuses années en tant qu'entreprise handi-accueillante et handi-responsable.

Pour Damien Tortochaux, COO d'Expleo France, « L'industrie devient intelligente et durable. La révolution numérique s'accélère et l'amène à repenser en profondeur ce qu'elle conçoit et sa manière de produire. Pour accompagner cette transformation technologique, nous recrutons 1 800 salariés cette année en France. À toutes celles et ceux qui veulent s'engager pour une économie toujours plus agile, durable et sûre, nous leur disons : rejoignez-nous, et venez repousser avec nous les limites ! ».



Exemples de profils recherchés : architectes, ingénieur(e)s, techniciens(nes) aux expertises suivantes : Data management, data scientist, cloud, full stack, devOps, cybersécurité ; électronique, logiciels embarqués, systèmes, réseaux, IVVQ, banc d'essais ; supply chain, logistique, HSE,; génie des procédés industriels, conception produit, fabrication, green industry, énergies nouvelles, mobilité durable ; calcul, mécanique, structure, vibration, acoustique, thermique ; inspection qualité, assurance qualité, sûreté de fonctionnement ; gestion de projet ;

