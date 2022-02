Aramco investit dans Cognite





Cognite, un leader mondial dans le domaine de l'innovation en logiciels industriels, annonce aujourd'hui que Saudi Aramco, par le biais de sa filiale Aramco Overseas Company B.V., a investi dans Cognite en acquérant 100 % des actions d'Aker BP dans la société.

« Cognite a démontré que sa technologie fournit des renseignements complexes en temps réel, de manière transparente, et optimise la fourniture d'énergie à travers le monde », a déclaré Ahmad A. Al-Sa'adi, vice-président et directeur des services techniques de Saudi Aramco. « Nous sommes impressionnés par la forte dynamique dont Cognite fait preuve depuis sa création, desservant actuellement certaines des plus grandes entreprises industrielles dans le monde. »

« Cette transaction démontre une confiance sans précédent en Cognite et en son fort potentiel de transformer l'industrie grâce à la technologie. Elle vient s'ajouter aux 225 millions USD levés auprès des investisseurs technologiques mondiaux de premier plan TCV et Accel », ajoute Øyvind Eriksen, président du conseil d'administration de Cognite et président-directeur général d'Aker ASA.

Cognite collabore actuellement avec Saudi Aramco en tant que partenaire pour la numérisation et amélioration de l'efficacité des opérations de Saudi Aramco grâce à la plate-forme de données industrielles de Cognite, Cognite Data Fusiontm.

« Le fait que le numéro un mondial de l'énergie ait investi dans Cognite est une grande preuve de confiance dans la trajectoire prise par notre entreprise, et dans la valeur des données contextualisées et exploitables comme fondement d'une transition vers un avenir industriel plus efficace et plus durable », a confié pour sa part le Dr. John Markus Lervik, PDG et co-fondateur de Cognite.

