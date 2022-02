Beneva choisit de prévenir l'anxiété un geste concret à la fois et investit 1 M$





QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Près du tiers des Canadiens disent souffrir d'un niveau élevé d'anxiété, ce qui est 4 fois plus qu'avant le début de la crise sanitaire[1]. Beneva, qui se distingue par son approche bienveillante, a choisi de s'attaquer à cet enjeu grandissant en annonçant un investissement d'un million de dollars pour la mise en oeuvre de projets ciblés en anxiété, en partenariat avec différents organismes.

Cette orientation guidera désormais l'action sociale et philanthropique de l'entreprise à l'échelle du pays. Beneva réitère ainsi l'importance accordée à la santé psychologique et au mieux-être des gens et s'engage à :

encourager un réel changement social par le développement de programmes de recherche novateurs;

veiller à ce que les gens aient accès à des outils efficaces;

mettre en place des initiatives de sensibilisation;

investir auprès d'organismes clés dans la prévention et la gestion de l'anxiété.

« Chez Beneva, nous plaçons les gens et leur bien-être au coeur de nos préoccupations. Guidés par nos valeurs mutualistes, nous croyons essentiel de contribuer au mieux-être des collectivités partout au pays. Nous sommes convaincus que les initiatives mises en place par Beneva contribueront à offrir une plus grande tranquillité d'esprit aux nombreuses personnes qui en bénéficieront », s'est exprimé Martin Robert, vice-président exécutif - Talent, culture et communication chez Beneva.

Ainsi, Beneva annonce un investissement d'un million de dollars pour la mise en oeuvre de projets ciblés en anxiété, en partenariat avec différents organismes tels que la Fondation Jeunes en Tête, Fillactive, OASIS Immersion, la Société des arts technologiques et le Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l'Université Laval.

___________________________________ 1 Dozois, D. J. A., & Mental Health Research Canada. (2021). Anxiety and depression in Canada during the COVID-19 pandemic: A national survey. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 62(1), 136-142. http://dx.doi.org/10.1037/cap0000251

La participation financière de Beneva à la création de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, annoncée en juin dernier et propulsée par Beneva, s'inscrit également dans cette lignée d'initiatives déployées au profit du mieux-être des gens partout au pays.

D'autres investissements liés à la sensibilisation et à la prévention de l'anxiété à travers le Canada seront annoncés au cours de l'année.

Notons que la santé psychologique figurait déjà parmi les causes soutenues respectivement par La Capitale et SSQ Assurance.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

