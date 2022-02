Hawkmoon Commence À Transiger Sur Le Marché OTCQB





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que les actions ordinaires de la Société (les « Actions ») ont été approuvées pour commencer à être négociées aujourd'hui, le 2 février 2022, sur le marché OTCQB® Venture Market (le « OTCQB ») sous le symbole HWKRF. Les actions de la Société continueront d'être négociées à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE ») sous le symbole HM et à la Börse Frankfurt Exchange sous le symbole 966.

Branden Haynes, PDG et président d'Hawkmoon, déclare : « Nous sommes ravis d'être cotés à l'OTCBQ, offrant ainsi aux investisseurs américains une expérience de négociation plus fluide. On s'attend également à ce que cette cotation offre à la société une meilleure visibilité aux États-Unis, un accès à une base d'actionnaires plus large et, en fin de compte, une plus grande liquidité. »

L'OTCQB est le premier marché pour les entreprises américaines et internationales en phase de démarrage et en développement qui s'engagent à fournir une expérience de négociation et d'information de haute qualité à leurs investisseurs américains. Pour être éligibles à l'OTCQB, les entreprises doivent respecter des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise et démontrer leur conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les normes de qualité de l'OTCQB fournissent une solide base de transparence ainsi que la technologie et la réglementation nécessaires pour améliorer l'information et l'expérience de négociation des investisseurs. L'OTCQB est reconnu par la Securities and Exchange Commission (SEC) comme un marché public établi fournissant des informations publiques pour l'analyse et la valeur des titres.

À propos d'Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l'une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Branden Haynes"

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : l'inscription à l'OTCQB de la société et les attentes concernant les avantages d'une telle inscription. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

