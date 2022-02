Chris Hall est nommé président de la Fédération maritime du Canada





MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Fédération maritime du Canada est heureux d'annoncer la nomination de Christopher Hall au poste de président. Ce dernier entre en fonction le 14 février 2022.

Monsieur Hall est un professionnel chevronné du secteur du transport profondément ancré dans la communauté du transport maritime. À titre de vice-président des opérations et de directeur de port de l'Administration portuaire de Saint John, il a supervisé tous les aspects des activités portuaires, dirigé les questions de politique maritime et de défense des intérêts, et assumé la responsabilité de la prestation des services dans l'ensemble. Chris Hall a également été président intérimaire du port de juillet à novembre de l'an dernier, faisant preuve de leadership au cours d'une importante période de transition et garantissant la progression des initiatives stratégiques prévues.

Avant de se joindre au port de Saint John, monsieur Hall a oeuvré pendant dix ans au sein d'Atlantic Towing, où il a occupé différents postes de gestion dans les secteurs des opérations et des activités commerciales. Il est capitaine au long cours, diplômé du Collège de la Garde côtière canadienne et titulaire de certificats de gestion des universités Western et Queens.

« Nous sommes convaincus que les solides antécédents dans le secteur maritime, l'esprit stratégique et les habiletés interpersonnelles de Chris Hall font de lui le candidat idéal pour diriger notre association nationale. »

- Wolfgang Schoch, président du conseil d'administration

« Je me réjouis à l'idée de me joindre à l'équipe compétente et dévouée de la Fédération maritime du Canada, et je suis impatient d'avoir l'occasion de jouer un rôle dans le mandat d'une organisation aussi dynamique et digne de confiance. »

- Chris Hall, président

Constituée en vertu d'une loi du Parlement en 1903, la Fédération maritime du Canada est l'association nationale qui représente les propriétaires, les exploitants et les agents de navires océaniques qui transportent les exportations et les importations du Canada à destination et en provenance des marchés mondiaux. En tant que porte-parole de l'industrie du transport maritime international du Canada, la Fédération travaille à l'appui d'un réseau de transport maritime sécuritaire, efficace, concurrentiel, durable sur le plan environnemental et axé sur la qualité qui répond aux besoins de l'économie canadienne.

