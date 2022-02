/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Guilbeault fera une annonce importante au sujet du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné/





GATINEAU, QC, le 1er févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra une conférence de presse virtuelle pour faire une annonce importante au sujet du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné. Il sera en compagnie du chef Peter Powder de la Première Nation crie Mikisew et de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances.

Activité : Annonce et conférence de presse virtuelles

Date : Le mercredi 2 février 2022

Heure : 11 h (HNR), soit 13 h (HNE)

Lieu : Webinaire sur Zoom

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 2 février 2022 à 07:00 et diffusé par :