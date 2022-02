ChargePoint est nommée leader sur le marché européen de la recharge des véhicules électriques, par Frost & Sullivan, l'une des principales organisations d'analyse, du secteur





ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE : CHPT), réseau de recharge des véhicules électriques (VE), de premier plan, a été nommé vainqueur du Best Practices Market Leadership Award sur le marché européen de la recharge des véhicules électriques (VE), dans un nouveau rapport indépendant réalisé par Frost & Sullivan.

Le Market Leadership Award de Frost & Sullivan récompense ChargePoint, qui détient la plus grande part de marché grâce à sa performance, ses produits et ses services exceptionnels. Les analystes de Frost & Sullivan ont étudié plus de 18 opérateurs leaders en Europe, afin de décerner le Market Leadership Award, en évaluant de manière indépendante un large éventail de critères, parmi lesquels la stratégie de croissance, le levier technologique, la qualité des produits, la valeur, la mise en oeuvre, et l'expérience client dans le cadre du processus d'électrification.

Le rapport reconnaît que ChargePoint offre un portefeuille solide composé de matériel, logiciels et prestations de support, au service des clients de VE commerciaux ou résidentiels, et des flottes de VE. Un réseau s'est ainsi constitué comprenant plus de 163 000 points de recharge en service, dont 45 000 sont situés en Europe, avec 290 000 bornes de recharge supplémentaires disponibles grâce aux accords ouverts d'itinérance sur son réseau. D'après la plateforme d'intelligence des données, Innovation Generatortm, de Frost & Sullivan, ChargePoint bénéficie d'une couverture stratégique de points de recharge dans les zones résidentielles, sur les routes en centre-ville, les autoroutes et dans les lieux publics, fournissant ainsi des solutions de recharge, de qualité, partout où les hébergeurs de sites proposent la recharge de véhicules électriques.

ChargePoint se réjouit, par ailleurs, de souligner que le réseau a permis de parcourir trois milliards de miles en véhicule électrique, et que les conducteurs ont économisé plus de 131 millions de gallons d'essence, évitant ainsi plus de 529 000 tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Nous sommes honorés d'avoir remporté ce prix. Il récompense les étapes clés franchies par ChargePoint l'an dernier, qui, non seulement prouvent notre engagement sur le marché européen de la recharge de VE, mais confirment également notre position de chef de file sur le marché de la recharge de VE en Amérique du Nord. Nous sommes extrêmement fiers de l'équipe que nous avons constituée en Europe, et de ses accomplissements en si peu de temps », a confié Pasquale Romano, PDG de ChargePoint. « C'est grâce à une telle équipe, que nous sommes parvenus à croître depuis notre entrée sur le marché, jusqu'à devenir l'un des plus grands réseaux de recharge en Europe, et l'un des principaux acteurs dans les secteurs de la recharge commerciale et de la recharge de flottes. »

La stratégie de croissance impressionnante de ChargePoint en Europe, ses partenariats stratégiques, et ses récentes acquisitions de ViriCiti, fournisseur leader de solutions d'électrification pour les bus électriques et les flottes commerciales, et de has·to·be, fournisseur de technologies de mobilité électrique, soulignent la position continue et croissante de la Société, à l'avant-garde du secteur.

ChargePoint poursuit sa dynamique de création d'emploi, et a plus que doublé ses effectifs au cours de l'année passée en Europe. ChargePoint possède également des installations de recherche et développement, à la pointe de la technologie, à Radstadt, en Autriche, ainsi qu'à Reading, en Angleterre, où la Société teste et évalue ses produits de recharge des VE.

Frost & Sullivan récompense la réussite de la stratégie de croissance de ChargePoint, et sa position consolidée de chef de file sur le marché, ajoutées à ses efforts continus pour renforcer sa marque et sa présence dans le secteur de la recharge des VE.

Du concept au développement, le portefeuille de solutions de ChargePoint inclut tout le nécessaire pour électrifier et optimiser l'alimentation, quels que soient la taille, l'utilisation ou le type du véhicule. Les capacités logicielles significatives de ChargePoint ainsi que sa gamme de solutions de recharge rapide en CA et CC équilibrent les coûts de recharge avec la disponibilité opérationnelle, faisant de ChargePoint un partenaire clé dans le cadre de l'électrification efficiente et rapide des transports.

« Favoriser l'innovation et la croissance constitue une tâche difficile rendue encore plus complexe par les impératifs stratégiques qui imposent le changement aujourd'hui, tels que les technologies de rupture, la compression de la chaîne de valeur, la convergence du secteur, et les nouveaux modèles d'affaires », a déclaré Prajyot Sathe, responsable de la recherche, chez Frost & Sullivan.

M. Sathe a poursuivi : « ChargePoint s'impose sur le marché de la recharge des VE depuis 14 ans, et a permis de parcourir plus de trois milliards de miles en véhicule électrique, grâce à son réseau. Frost & Sullivan est impressionnée par la manière dont ChargePoint a su mettre à profit sa vaste expérience et ses compétences d'experts pour surpasser la concurrence et dominer le marché. »

À propos de ChargePoint

ChargePoint crée un nouveau réseau d'alimentation qui permet le déplacement des individus et des produits grâce à l'électricité. Depuis 2007, ChargePoint s'engage à faciliter le passage à l'électricité pour les entreprises et les conducteurs, grâce à l'un des plus vastes réseaux de recharge des VE, ainsi qu'à un portefeuille complet de solutions de recharge, disponible dès aujourd'hui. La plateforme d'abonnement dans le cloud, de ChargePoint, ainsi que son matériel de recharge défini par logiciel sont conçus pour offrir des options adaptées à chaque situation de recharge, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de logements collectifs, en passant par le lieu de travail, les parkings, les hôtels, les sites de vente au détail ou les flottes de transport de tout type. Aujourd'hui, un compte ChargePoint fournit un accès à plusieurs centaines de milliers de bornes de recharge en Amérique du Nord et en Europe. À ce jour, plus de 105 millions de sessions de recharge ont été assurées, un conducteur se branchant toutes les deux secondes environ au réseau de ChargePoint. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la salle de presse de ChargePoint, sur le site de Relations avec les investisseurs de ChargePoint, ou contactez les bureaux de presse nord-américains ou européens, ou encore, le département des Relations avec les investisseurs, de ChargePoint.

À propos de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan est la Growth Pipeline Companytm. Nous propulsons nos clients vers un avenir façonné par la croissance. Notre solution Growth Pipeline as a Servicetm fournit au PDG et à son équipe de croissance une plateforme continue et rigoureuse d'opportunités de croissance, garantissant un succès à long terme. Afin d'obtenir des résultats positifs, notre équipe s'appuie sur plus de 60 ans d'expérience, et forme des organisations de tous types et envergures sur 6 continents, grâce à nos bonnes pratiques éprouvées. Pour alimenter l'avenir de votre pipeline de croissance, rendez-vous sur le site Web de Frost & Sullivan, à l'adresse http://www.frost.com

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles qui impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses, notamment des déclarations relatives à notre engagement sur le marché européen de la recharge des VE, à notre position de leader sur le secteur des VE, ainsi qu'à nos projets de croissance. Plusieurs facteurs sont susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux énoncés dans les déclarations formulées dans le présent communiqué de presse, parmi lesquels : les développements et évolutions sur le marché général ; l'impact continu de la COVID-19, notamment sur notre activité et celle de nos clients et fournisseurs ; les conditions politiques, économiques et commerciales ; notre expérience d'exploitation limitée en tant que société cotée en bourse ; notre capacité en tant qu'organisation à intégrer avec succès ViriCiti et has·to·be, ainsi qu'à acquérir et intégrer d'autres entreprises, produits ou technologies de manière fructueuse ; notre dépendance vis-à-vis de l'acceptation et l'adoption étendue des VE, et de l'installation accrue de stations de recharge ; notre dépendance actuelle vis-à-vis de la vente de stations de recharge pour l'essentiel de nos revenus ; la demande globale en recharge de VE, et l'éventualité d'une réduction de la demande de VE si les remises, crédits d'impôt ou autres incitations financières de la part des gouvernements sont réduits, modifiés ou supprimés, ou si les mandats gouvernementaux visant à accroître l'utilisation des VE ou à diminuer l'utilisation de véhicules alimentés aux combustibles fossiles, que ce soit directement ou indirectement via des limites obligatoires sur les émissions de carbone, sont réduits, modifiés ou supprimés ; les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des dépenses ; des délais inattendus concernant le lancement de nouveaux produits ; notre capacité à développer nos opérations et notre part de marché en Europe ; la nécessité d'attirer des exploitants de flotte supplémentaires en tant que clients ; les effets indésirables potentiels sur notre chiffre d'affaires et nos marges brutes si les clients réclament de plus en plus de crédits d'énergie propre et que, par conséquent, il n'est plus possible pour notre entreprise de les réclamer ; les effets de la concurrence ; les risques liés à notre dépendance vis-à-vis de notre propriété intellectuelle ; et le risque que notre technologie présente des défauts ou des erreurs non détectés. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter nos résultats financiers sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse, de la direction, sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans notre formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 15 décembre 2021, lequel est disponible sur notre site Web à l'adresse investors.chargepoint.com, ainsi que sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. D'autres informations seront également fournies dans les autres dépôts que nous effectuerons auprès de la SEC de temps à autre. Toutes les déclarations prévisionnelles formulées dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons à ce jour, et nous ne nous engageons en aucun cas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles formulées aux présentes pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date à laquelle les déclarations prévisionnelles sont formulées, sauf si la loi applicable l'exige.

