L'Institut Paoli Calmettes prolonge son partenariat avec SOPHiA GENETICS

BOSTON et LAUSANNE, Suisse et BORDEAUX, France et MARSEILLE, France, 2er février 2022 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), leader de la médecine axée sur les données, a annoncé, en collaboration avec Assises de Génétique, une extension de son partenariat avec l'Institut Paoli Calmettes (IPC), l'un des 18 centres français de lutte contre le cancer (CLCC), afin de soutenir davantage la mise en oeuvre, l'automatisation et l'accréditation des tests sur les tumeurs solides, y compris les cancers du poumon, du sein, des ovaires et onco-hématologiques.

Récemment nommé laboratoire de biologie médicale de référence, le laboratoire oncogénétique de l'Institut Paoli Calmettes prend en charge les cancers héréditaires ainsi que les tumeurs solides et les tumeurs myéloïdes/lymphoïdes hématologiques malignes. L'IPC emploie 1 800 membres du personnel de recherche, médical et non médical dans le but de fournir des soins complets pour tous les aspects du traitement du cancer, y compris la recherche, l'éducation, la formation et les soins médicaux et de soutien.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le partenariat qui a commencé entre les deux organisations en 2016, lorsque l'IPC a constaté le besoin d'analyser la variabilité du nombre de copies (CNV) et a mis en oeuvre la solution de SOPHiA GENETICS contre le cancer héréditaire. Le partenariat a depuis évolué et SOPHiA GENETICS offre à l'IPC un flux de travail automatisé pour couvrir les cancers héréditaires, les tumeurs solides et les tests hématologiques, ainsi que l'assistance au programme de mise en place.

Depuis plus d'une demi-décennie, l'IPC et SOPHiA GENETICS ont forgé de nouvelles façons de cibler le profilage génomique afin d'optimiser la prise en charge des tumeurs solides et le nombre et la variété croissants de biomarqueurs, réduisant ainsi les coûts de séquençage inutiles et minimisant le temps nécessaire à l'interprétation des variantes et à la production de rapports. De plus, l'IPC a récemment effectué un test de R&D aux côtés de SOPHiA GENETICS pour évaluer la polyvalence, la précision et la robustesse du nouvel algorithme de l'indice d'instabilité génomique (GII) de SOPHiA GENETICS sur des échantillons ovariens en rapport avec la solution de déficit en recombinaison homologue (HRD) de SOPHiA GENETICS.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec l'Institut Paoli Calmettes afin d'optimiser davantage la prise en charge des tumeurs solides. Ensemble, notre approche axée sur la mission libère le potentiel des données de santé multimodales pour accélérer leur capacité à diagnostiquer les patients atteints de cancer et mieux prédire le meilleur traitement », a déclaré le Dr Jurgi Camblong, cofondateur et PDG de SOPHiA GENETICS.

« L'oncogénétique moléculaire est un domaine en constante évolution qui requiert la flexibilité des laboratoires de biologie médicale pour s'adapter à l'évolution rapide des besoins cliniques. En outre, la simple relation client-fournisseur doit être remplacée par une véritable écoute en tenant compte des contraintes spécifiques de l'utilisateur pour fournir des services adaptés en très peu de temps », a déclaré l'équipe d'oncogénétique de l'Institut Paoli Calmettes. « Notre collaboration de longue date avec SOPHiA GENETICS s'inscrit dans ce contexte. Elle nous a permis de mettre en oeuvre un large éventail d'analyses génétiques, germinales et tumorales (tumeurs solides et hématologiques malignes). La possibilité d'utiliser leur algorithme pour rechercher l'instabilité du génome, seul ou en plus de notre panel tumoral sur mesure, est une nouvelle étape dans ce partenariat pour offrir une meilleure prise en charge de nos patientes atteintes du cancer des ovaires et des perspectives pour d'autres pathologies. »

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) est une société de technologie médicale qui s'efforce d'établir la pratique de la médecine axée sur les données comme norme de soins et pour la recherche en sciences de la vie. Elle est à l'origine de la plateforme SOPHiA DDMtm, une plateforme SaaS basée sur le Cloud capable d'analyser des données et de générer des informations à partir d'ensembles de données multimodales complexes et de différentes modalités de diagnostic. La plateforme SOPHiA DDMtm et les solutions, produits et services associés sont actuellement utilisés par plus de 790 hôpitaux, laboratoires et institutions biopharmaceutiques dans le monde. Pour plus d'informations, visitez SOPHiAGENETICS.COM ou connectez-vous sur Twitter , LinkedIn et Instagram . Là où d'autres voient des données, nous voyons des réponses.

Les produits SOPHiA GENETICS sont destinés à la recherche uniquement et non à des procédures de diagnostic, sauf indication contraire. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernent des produits qui peuvent ou non être disponibles dans différents pays et, le cas échéant, peuvent ou non avoir reçu l'approbation ou l'autorisation de mise sur le marché d'un organisme de réglementation gouvernemental pour différentes indications d'utilisation. Veuillez contacter support@sophiagenertics.com pour obtenir les informations appropriées sur le produit pour votre pays de résidence.

Déclarations prospectives de SOPHiA GENETICS :

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et notre technologie, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune assurance ne peut être donnée que de tels résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi applicable l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

À propos de l'Institut Paoli-Calmettes

Basé à Marseille, l'Institut Paoli-Calmettes est le premier centre régional de lutte contre le cancer qui propose une prise en charge globale du cancer. Il est membre de la fédération nationale Unicancer. L'Institut a été certifié par la HAS (Haute Autorité de Santé française) au plus haut niveau en 2015. Le Centre rassemble 1800 employés (chercheurs, médecins, personnel de santé et administratif) engagés dans un large éventail d'activités sur place, telles que la prévention, la recherche, le traitement et la formation. L'IPC a enregistré plus de 100 000 consultations et accueilli près de 11 000 nouveaux patients en 2020. En outre, plus de 400 chercheurs travaillent en étroite collaboration avec les équipes médicales pour offrir les dernières avancées scientifiques et les meilleurs traitements contre le cancer. Informations complémentaires : www.institutpaolicalmettes.fr

