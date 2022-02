Le Groupe MAREX annonce la finalisation de l'acquisition d'ARFINCO





Marex Group, spécialiste mondial de l'énergie, des matières premières et des marchés financiers, annonce aujourd'hui la finalisation de son acquisition d'Arfinco, l'un des principaux courtiers agricoles d'Europe.

Arfinco est l'un des plus importants courtiers sur le marché à terme des céréales en Europe et couvre également les marchés américains et canadiens. La société fournit des services d'exécution de futures et d'options de matières premières sur Euronext, CME-CBOT, et ICE.

Fondée en 2006 à Versailles, en France, par Philippe Pierre et Bruno Chatenet, Arfinco compte parmi ses clients certains des plus grands acteurs du marché Européen, avec un fort accent sur la clientèle française. Marex collabore avec Arfinco depuis plus de 16 ans, en lui fournissant l'ensemble de ses systèmes d'exécution.

Au sein de Marex, Arfinco rejoint la ligne de métier Agriculture dirigée au niveau mondial par Jonathan Parkman, Directeur Commercial Produits Agricoles. Cette ligne métier s'impose aujourd'hui comme l'un des courtiers les plus importants, les plus expérimentés et les plus connus au monde sur les produits agricoles. Elle offre des services d'exécution spécialisés, de compensation et de tenue de position, de gestion des livraisons et de recherche sur les marchés du café, du sucre, du cacao et des céréales.

Les clients d'Arfinco auront accès à un plus large éventail de produits et services, tandis que Marex s'établit de manière importante en France, l'un des principaux producteurs de céréales en Europe, avec 20 à 25 pour cent de toutes les céréales produites dans l'UE. (source DG AGRI, Commission européenne).

Il s'agit de la dernière d'une série d'acquisitions réussies de Marex qui a inclus Volcap Trading, une activité de dérivés sur matières premières basée à Paris et à Londres, StarSupply un courtier sur les marchés physiques de produits pétroliers, XFA un spécialiste des dérivés actions à Chicago, Tanget Trading un market maker sur les métaux recyclés à Londres et BIP Asset Management, un market maker sur les dérivés actions et la volatilité à Paris. Marex a constamment fait preuve de succès dans ses acquisitions en assurant la croissance des entreprises acquises et l'amélioration de leur profitabilité.

Ian Lowitt, Directeur Général de Marex a déclaré : "Arfinco est un complément stratégique exceptionnel pour Marex en Europe. Cette opération apporte une capacité d'exécution supplémentaire à notre activité Agriculture et renforce nos capacités de market making »

Bruno Chatenet, co-fondateur d'Arfinco, a ajouté : « C'est un développement passionnant pour Arfinco. Philippe et moi travaillons avec Marex depuis plus d'une décennie, nous en connaissons les équipes et la culture. Cette décision est logique pour nos clients et pour notre entreprise et va nous permettre d'accroître notre part de marché et d'élargir notre offre de service. »

A propos de Marex

Marex est un fournisseur de liquidités et d'infrastructures de marché, supporté par une technologie de pointe, à destination des acteurs mondiaux de l'énergie, des métaux, de l'agriculture et des marchés financiers.

Le Groupe Marex offre une couverture étendue sur cinq services de base : Market Making, Execution et Clearing, Hedging et Investment Solutions, Price Discovery et Data & Advisory. Il possède une franchise de premier plan dans les secteurs des métaux, de l'énergie et des produits agricoles, réalisant environ 38 millions de transactions pour plus de 193 millions de contrats en 2021. Le Groupe fournit un accès aux principaux marchés mondiaux des matières premières, couvrant un large éventail de clients incluant les plus grands producteurs de matières premières, les consommateurs, les négociants, les banques, les hedge funds et les gestionnaires d'actifs.

Marex a été fondée en 2005, et s'ancre à travers ses filiales sur des racines centenaires sur les marchés des matières premières. Basé à Londres avec 20 bureaux dans le monde entier, le Groupe compte plus de 1000 employés en Europe, en Asie et en Amérique.

