Le grand retour de Team Malingri à la voile océanique aux côtés de Marco Trombetti et d'Isabelle Andrieu lors de la participation à l'Ocean Globe Race 2023 à bord du Translated 9





Translated 9 a choisi l'équipe de professionnels qui prendront part à l'OGR 2023. Les sélections du reste de l'équipage, dont 70 % seront des non-professionnels, commenceront bientôt.

Après avoir mené une prestigieuse collaboration avec Paul Cayard pour initier à la voile océanique les marins aspirants de la Silicon Valley désireux de rejoindre Marco Trombetti et Isabelle Andrieu, co-fondateurs, PDG et présidente de la société Translated, lors de l'Ocean Globe Race 2023, le Translated 9 annonce une nouvelle collaboration exceptionnelle, celle avec Vittorio et Nico Malingri.

Marco Trombetti se dit extrêmement satisfait : « La plupart des membres de l'équipage Translated débutent complètement dans la voile, mais nous pensons que pour faire de grandes choses, il faut beaucoup d'ingéniosité et de courage. Nous nous lançons dans une entreprise belle et audacieuse. Avec un équipage composé à 70 % de non-professionnels, pouvoir compter sur les connaissances et l'expérience de l'un des plus grands navigateurs italiens pour assurer la formation et la gestion de l'équipage nous donne une grande confiance. Vittorio a tout de suite cru en ce projet, et sa collaboration est pour nous une source d'enthousiasme ».

Pour Marco Trombetti, tous les exploits sont possibles lorsque l'on réunit autour de la table de grandes compétences humaines. C'est pourquoi il a choisi d'être guidé dans cette aventure par Team Malingri, composé de Vittorio, avec qui il partagera le rôle de co-skipper, et qui sera également le responsable technique et dirigera le Translated 9 dans toutes les étapes de l'Océan Globe Race 2023, et de son fils Nico, qui assumera le rôle de second.

Si Marco Trombetti et Isabelle Andrieu, qui assumera le rôle de coach de l'équipage, ont décidé de participer à la célébration du 50e anniversaire de la Whitbread, c'est pour donner corps à leur vision exprimée par le slogan « We believe in humans », qui signifie que les valeurs humaines, et non les machines, sont le moteur des grandes entreprises de la vie et du monde des affaires.

En tant que co-skipper et manager de l'équipage, Marco pourra donc bénéficier, pendant la régate autour du monde, de la riche expérience et des connaissances techniques de Team Malingri qui revient avec cette aventure à la grande navigation océanique, poursuivant la glorieuse histoire de la famille Malingri.

Dans le domaine de la voile océanique, les Malingri comptent parmi les plus célèbres navigateurs et constructeurs de bateaux italiens. Marins depuis des générations, le père et l'oncle de Vittorio (Franco et Doi) ont participé à la toute première édition de la Whitbread Round the World Race en 1973.

Vittorio, qui est aujourd'hui considéré comme un « maître des mers », a été le premier Italien à avoir participé au Vendée Globe, le célèbre tour du monde en solitaire et sans escale. Dans son incroyable palmarès, Vittorio compte également plusieurs records, dont un réalisé avec son fils Nico.

Nico Malingri, qui a grandi sur les bateaux familiaux et fini par embarquer définitivement après le lycée, détient deux records internationaux de navigation à la voile océanique avec son père, a effectué 13 traversées océaniques en école de voile en tant qu'instructeur et possède une expérience de deux ans de régates et de records sur le trimaran de Giovanni Soldini. Par ailleurs, il est également commandant de bateaux de plaisance et de régates.

Le Swan 65 de Translated, qui a appartenu à Clare Francis lors de la Whitbread de 1978, est en cours de réaménagement par les mains expertes des Malingri pour préparer l'Ocean Globe Race 2023.

La participation de Vittorio au projet Translated 9 est à 360 degrés. Elle consistera non seulement à perfectionner le bateau qui, rappelons-le, ne pourra pas utiliser d'équipements modernes lors de cette course rétro célébrant le 50e anniversaire de la Whitbread, mais aussi à aider les armateurs dans la sélection et la préparation de l'équipage et, enfin, dans la gestion du bateau tout au long de la régate.

Vittorio et son fils Nico seront donc la colonne vertébrale de l'équipage du Translated 9 pendant la course autour du monde, aux côtés d'un troisième professionnel qui sera sélectionné dans les prochains mois.

Isabelle Andrieu est également très heureuse de l'arrivée des Malingri au sein de l'équipage : « En plus d'être des marins expérimentés, Vittorio et Nico incarnent aussi une partie des valeurs de notre entreprise : l'envie de connaître et d'explorer de nouveaux territoires, l'engagement pour réaliser les objectifs fixés, la passion qui incite à obtenir le meilleur de soi-même et à atteindre le but en équipe. L'océan, le fait d'être membres d'un équipage, de relever le défi de faire le tour du monde, tout cela est une métaphore puissante et exacte de ce que nous ressentons au sein de Translated et de la façon dont nous abordons l'avenir ».

« Je suis ravi de faire partie du projet Translated 9. L'OGR23 est une aventure formidable d'un point de vue technique et humain », a déclaré Vittorio Malingri. « Marco et Isabelle ont fondé Translated, une brillante entreprise qui gagne, et ils sont à la base de décisions et de choix de toutes sortes. Quant à la course, le niveau des adversaires sera élevé et nous voulons être compétitifs tout en nous amusant. Ce sera dur, car naviguer rapidement dans les mers du Sud avec des bateaux datant d'il y a 50 ans est très difficile. C'est pourquoi je souhaitais que Nico nous rejoigne à bord et nous avons ainsi mis en place un programme d'entraînement très intense. L'Ocean Globe Race a aussi une signification personnelle pour nous. Y participer, c'est boucler la boucle de l'histoire de notre famille liée à la voile, qui a commencé avec notre participation à la première édition de la Whitbread ».

Maintenant que le groupe de professionnels qui mènera la régate est constitué, le projet Translated 9 est prêt à passer à la sélection du reste de l'équipage qui, selon le règlement, sera composé de 70 % de non-professionnels. Plus de 700 candidatures spontanées ont été reçues à ce jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore postuler sur le site Web www.translated.com/9

