Fisher Investments remporte le prix Citywire France de la stratégie Actions Globales mixtes





Ce prix récompense l'expertise du Comité d'Investissement de la société





CAMAS, Wash., le 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la société mère américaine de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, opérant sous le nom de Fisher Investments Europe en France, a été désignée Meilleure société de gestion de la stratégie Actions Globales mixtes en 2021 par Citywire France. Citywire France distingue des gestionnaires d'investissements et des délégataires de gestion dans différentes catégories offertes aux investisseurs institutionnels français au cours des trois dernières années (jusqu'au 31 août 2021).

Des milliers d'équipes de gestion d'investissements ont été évaluées par Citywire France aux fins de la sélection des gagnants. Entre autres critères, ce processus d'évaluation portait sur l'expérience combinée des gérants, les actifs sous gestion de la stratégie et la régularité des performances relatives.

« Une fois encore, nous sommes honorés que Citywire récompense notre Comité d'Investissement pour son expérience et son succès dans la gestion de stratégies institutionnelles d'actions internationales », a commenté Damian Ornani, PDG de Fisher Investments. « La diversification et la dimension mondiale de notre approche constituent un pilier central de notre philosophie d'investissement, c'est pourquoi il est si gratifiant d'être à nouveau récompensés pour cette stratégie et pour la valeur qu'elle apporte à nos clients. »

« Nous sommes ravis d'être distingués par une organisation aussi prestigieuse, en particulier au regard de la rigueur de son processus analytique et de sa connaissance approfondie de notre stratégie d'investissement », a complété Justin Arbuckle, Vice-Président exécutif senior de l'activité Institutionnels de Fisher Investments.

À propos de Fisher Investments Europe

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 opérant également sous le nom Fisher Investments Europe (« Fisher Investments Europe »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe est réglementée en tant que société d'investissement par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») et autorisée à fournir certains services d'investissement tels qu'énumérés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.lu), y compris la gestion de portefeuille. Fisher Investments Europe est également enregistrée en tant qu'intermédiaire auprès du Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le numéro 2020CM004 et est autorisée à proposer ses services d'intermédiation en assurance et à fournir des produits et services d'assurance. Fisher Investments Europe est enregistrée à l'ORIAS au Registre National des intermédiaires en assurance dans la catégorie « Intermédiaire en assurance européen » sous le numéro 2020CM004 (www.orias.fr). La succursale française de Fisher Investments Luxembourg est immatriculée en France au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 853 467 207. Pour de plus amples informations sur les services de Fisher Investments Europe en France, veuillez consulter la page https://www.fisherinvestments.com/fr-fr.

À propos de Fisher Investments

Fisher Investments est une société de conseil en investissement indépendant rémunérée par honoraires. Au 31/12/2021, Fisher Investments et ses filiales gèrent plus de 183 milliards EUR d'actifs à l'échelle mondiale, dont plus de 143 milliards EUR pour des investisseurs privés, 37 milliards EUR pour des investisseurs institutionnels et 2 milliards EUR au titre de plans de retraite de petites et moyennes entreprises américaines. Les activités de Fisher Investments se répartissent autour de quatre pôles principaux : Clientèle privée US, Institutionnel, Clientèle privée internationale et 401(k) Solutions, qui accompagnent une clientèle internationale composée d'investisseurs divers. Les stratégies ne sont pas toutes proposées/vendues dans toutes les régions. Ken Fisher, Fondateur et Président Exécutif du groupe, a tenu la chronique « Portfolio Strategy » dans le magazine Forbes de 1984 à 2016, ce qui fait de lui le chroniqueur ayant travaillé le plus longtemps en continu pour le magazine. Au cours des dernières années, les chroniques de Ken ont été publiées sans discontinuer dans les grands médias de presque tous les pays d'Europe occidentale, ainsi que des principaux pays asiatiques, atteignant une couverture géographique et un volume de publication jamais égalés par aucun autre chroniqueur. Ken est également l'auteur de 11 livres, dont quatre best-sellers du New York Times sur le thème de la finance et de l'investissement. Pour de plus amples informations sur Fisher Investments, veuillez consulter la page www.fisherinvestments.com.

