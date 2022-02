Le fond de teint incontournable de KVD Beauty est maintenant disponible comme anticernes : Découvrez le NOUVEL anticernes à couvrance totale et légère Good Apple





SAN FRANCISCO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Dans la foulée du lancement populaire du célèbre baume fond de teint emblématique perfecteur de teint Good Apple de KVD Beauty, la marque fait de sa formule transformationnelle sa dernière innovation : NOUVEL anticernes à couvrance totale et légère Good Apple L'ajout le plus récent à la collection de fonds de teint de qualité de la marque combine la même couvrance totale, emblématique et légère avec une tenue longue durée conçue pour tous les types de peau.

Cet anticernes révolutionnaire est rempli de pigments InterLace très concentrés qui se répandent en douceur sur la peau pour une couvrance anticerne et un éclat maximal. Infusé d'extrait de pomme riche en antioxydants pour nourrir la zone délicate du contour de l'oeil et de cellules souches de framboises pour aider à fournir une hydratation tout au long de la journée, l'anticernes à couvrance totale et légère Good Apple vous donne une peau comparable à une pomme juteuse : lisse à l'extérieur, hydratée à l'intérieur. Faites disparaître les imperfections et les cernes grâce à cet anticernes facile à appliquer et à estomper qui redonne à votre peau ce qu'elle mérite à chaque application.

Pour donner vie à ce lancement très attendu, le tournage de la campagne a été dirigé par la directrice artistique mondiale de KVD Beauty, Nikki Wolff (@Nikki_Makeup), un pilier de l'industrie connu pour ses maquillages éclectiques et artistiques. Inspirée par la vie nocturne grunge de Los Angeles pour démontrer la puissance du maintien de longue tenue du produit, les styles de la campagne sont à la fois audacieux et légers, et mettent l'accent sur une peau qui est aussi hydratée qu'une pomme juteuse, et une couvrance légère et durable toute la nuit.

Dans les photos de la campagne, prises par le célèbre photographe Tyrell Hampton, KVD Beauty ne retouchera pas la peau des mannequins, un geste qui non seulement soutient l'évolution de l'industrie et les normes de beauté, mais qui démontre également la couvrance complète et naturelle de l'anticernes à couvrance totale légère Good Apple. Parmi les mannequins présentés dans cette campagne figurent Sophie Floyd (@sophfloyd), portant l'anticernes Good Apple de couleur Moyen 149, Daberechi Ukoha-Kalu (@daberechi) portant la couleur Foncé 179, Ruby Ward (@rubeswardd) portant la couleur Clair 009 et Thara Parambi (@th.ar.a) portant la couleur Bronzé 158.

Le nouvel anticernes à couvrance totale et légère Good Apple est présenté dans un tube noir dégradé très élégant. Le bouchon du flacon a été fabriqué à partir de 70 % de matériaux recyclés après consommation, tandis que le tube et la boîte sont entièrement recyclables, ce qui témoigne de l'engagement continu de KVD Beauty envers la conscience du monde et le choix d'emballages de plus en plus durables.

L'anticernes est équipé d'un applicateur biseauté unique qui imite le bout des doigts pour une utilisation précise et une sensation douce au toucher. Convenant à tous les types de peau, des peaux grasses aux peaux sèches, l'anticernes à couvrance totale et légère Good Apple est offert en 32 teintes allant du clair au foncé. Grâce à ses propriétés éclaircissantes et à ses nuances variées, dont le jaune, le rose et le cuivre, il existe une teinte parfaite pour chaque type de teints de peau.

Choisissez votre couleur en fonction de la couvrance que vous souhaitez :

Pour masquer les imperfections, choisissez la couleur qui se rapproche le plus de votre teint.

Pour illuminer et mettre en valeur votre teint, choisissez une couleur de 1 à 2 teintes plus claires que votre peau.

Pour neutraliser les nuances violettes ou bleues, choisissez une couleur avec une nuance jaune ou dorée pour obtenir un meilleur équilibre.

Pour éclaircir une décoloration, choisissez une couleur avec une nuance pêche ou cuivre pour corriger la couleur.

Pour optimiser l'utilisation de l'anticernes :

Utilisez l'applicateur pour appliquer en douceur l'anticernes sous vos yeux et partout où vous souhaitez plus de couvrance.

Estompez-le avec une éponge de beauté humide ou un petit pinceau, ou faites-le pénétrer dans votre peau avec votre doigt.

Astuce : Pour une meilleure couvrance en cas de dissimulation de taches, laissez l'anticernes reposer sur la peau pendant 30 secondes avant de l'estomper.

Pour optimiser l'utilisation afin d'obtenir un plus bel éclat de la peau :

Utilisez une couleur plus claire que le teint de votre peau pour mettre en valeur les points forts de votre visage, comme sous les yeux en l'estompant jusqu'aux pommettes, le long de votre nez, au centre de votre front et de votre menton.

L'anticernes à couvrance totale et légère Good Apple de KVD Beauty (28 $) est offert en 32 teintes et sera disponible en ligne à KVDVeganBeauty.com, Ulta.com et Sephora.com le 1er février 2022, et en magasin chez Ulta et Sephora le 4 février 2022.

À PROPOS DE KVD BEAUTY :

KVD Beauty signifie Kara, Veritas, Decora -Valeur, vérité, beauté - parce que votre vérité est précieuse et belle. Nous créons un maquillage à pigments élevés et haute performance inspiré de l'art du tatouage, comme notre traceur pour les yeux primé Tattoo Liner, numéro 1 des ventes. Grâce à sa longue tenue, à son pigment noir intense et à sa très grande précision, il représente le Saint-Graal incontesté du traceur liquide pour les yeux. Mais nous n'offrons pas qu'une haute performance : notre maquillage est entièrement végétalien et développé sans cruauté envers les animaux. Nous nous soucions de la planète et sommes les champions de l'art sous toutes ses formes, pas seulement du maquillage. Nous célébrons l'individu par l'expression de soi artistique et la créativité illimitée. Et surtout, nous vous donnons les outils pour faire jaillir votre véritable beauté.

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS est l'unique propriétaire et exploitant de KVD BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes, qui crée et acquiert des marques de beauté pour les transformer en puissances mondiales : FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Bite Beauty, Lip Lab Stores et KVD Beauty. KENDO possède des bureaux à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, São Paulo, Sydney et Singapour.

