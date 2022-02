MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE JANVIER 2022





RICHMOND HILL, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 3 493 véhicules pour le mois de janvier, ce qui représente une baisse de 13,5 % par rapport à janvier 2021.

En janvier, le Mazda CX-5 de 2022 amélioré avec traction intégrale de série a commencé à être vendu chez tous les concessionnaires du pays, présentant d'importantes améliorations quant au style sophistiqué et à la dynamique de conduite raffinée de notre modèle le plus vendu au Canada.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE JANVIER 2022 :

Le CX-5 s'est démarqué avec des ventes records en janvier, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

En ce début d'année, les ventes de Mazda3 ont connu une augmentation de 19,4 % par rapport à janvier 2021.

Le MX-5 a connu le deuxième meilleur début d'année depuis 1995, ses ventes ayant augmenté de 356,3 % par rapport à janvier dernier.



2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Mazda3 935 783 19,4 % 935 783 19,4 % Mazda6 0 154 -100,0 % 0 154 -100,0 % MX-5 73 16 356,3 % 73 16 356,3 % Voitures de tourisme 1 008 953 5,8 % 1 008 953 5,8 % MX-30 47 0 0,0 % 47 0 0,0 % CX-3 423 439 -3,6 % 423 439 -3,6 % CX-30 61 581 -89,5 % 61 581 -89,5 % CX-5 1 809 1 711 5,7 % 1 809 1 711 5,7 % CX-9 145 355 -59,2 % 145 355 -59,2 % Camions légers 2 485 3 086 -19,5 % 2 485 3 086 -19,5 % MAZDA - TOTAL 3 493 4 039 -13,5 % 3 493 4 039 -13,5 %















Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

