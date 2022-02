GE Current, une société Daintree, achève le rachat de l'activité Éclairage commercial et industriel, de Hubbell®, pour créer Current





GE Current, une société Daintree, a achevé le rachat de l'activité Éclairage commercial et industriel (C&I), de Hubbell® Incorporated, créant ainsi une entreprise de solutions d'éclairage, de bout en bout, de premier plan. La nouvelle entreprise ainsi formée prendra le nom de marque Current.

Fusion de deux entreprises emblématiques fortement ancrées dans l'innovation, possédant des marques solides et des compétences d'experts dans les applications

Positionnement stratégique permettant de concentrer dorénavant tous les investissements dans les solutions d'éclairage et de contrôles

Élargissement de l'empreinte de distribution et des outils numériques pour répondre aux besoins des clients avec plus de facilité, rapidité et efficacité

Solides pipelines de nouveaux produits, et technologies brevetées partagées, autant de sources de valeur ajoutée pour les clients

« C'est un jour mémorable pour Current et l'activité d'éclairage C&I, de Hubbell, que celui où nous fusionnons pour créer un géant sur le marché de l'éclairage et des contrôles LED », a confié Manish Bhandari, PDG de Current. « Ensemble, nous offrons une diversité et un niveau de spécialisation, inégalés en termes de produits, de solutions, et d'expertise, propices à une plus grande innovation et un service élargi, au bénéfice de notre clientèle diversifiée, dès aujourd'hui et à l'avenir. »

L'activité d'éclairage C&I, de Hubbell représente l'un des principaux fournisseurs d'éclairage professionnel, de contrôles d'éclairage, et d'éclairage connecté, offrant une gamme complète de produits d'éclairage intérieur et extérieur, pour des applications industrielles, commerciales et institutionnelles. Architectural Area Lighting, Beacon, LiteControl, Kim Lighting, Columbia Lighting, Prescolite, Dual-Lite, Compass, Kurt Versen, Hubbell Outdoor Lighting, Hubbell Controls Solutions, et Whiteway sont les marques comprises dans l'opération de rachat.

L'entreprise fusionnée offre désormais une vaste gamme de produits, comprenant des lampes, des luminaires et des contrôles, spécialement adaptés aux marchés C&I, de la signalétique, de la voirie, de l'horticulture et des transports. Le rachat étoffe par ailleurs la base de partenariats de distribution et les réseaux d'agents spécifiques, de Current, pour les entreprises et marques définies.

À propos de GE Current, une société Daintree

Current optimise les sites commerciaux et industriels, les villes, les serres, et autres applications spécialisées, grâce à un éclairage avancé et des contrôles intelligents. En collaboration avec nos partenaires, nous obtenons les meilleurs résultats possibles pour nos clients. Nos marques de confiance incluent Albeo®, Arize®, Daintree, Evolve®, Forum, Immersion®, LightGridtm, LightSweep®, Lumination®, ProLine®, Tetra®, TriGain® et 365DisInFx®. Pour en savoir plus sur la lumière de Current, consultez www.gecurrent.com et l'entreprise d'éclairage C&I de Hubbell à l'adresse www.hubbell.com/hubbelllightingci/en. Current fait partie du portefeuille American Industrial Partners Fund VI.

