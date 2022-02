Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard octroient du financement pour le réacheminement des pommes de terre excédentaires





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-E.) se sont engagés à soutenir les producteurs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. touchés par les perturbations commerciales. Les producteurs de pommes de terre de l' Î.-P.-E. produisent depuis longtemps des pommes de terre de haute qualité pour les consommateurs canadiens et étrangers, et nous faisons tout en notre pouvoir pour rétablir l'accès de cette industrie vitale au marché américain.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Île-du-Prince-Édouard, Bloyce Thompson, ont annoncé aujourd'hui les détails du plan d'intervention visant la gestion des pommes de terre excédentaires. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada versera jusqu'à 28 millions de dollars et la province de l'Î.-P.-É., jusqu'à 12,2 millions de dollars.

Les coûts de l'intervention visant la gestion des pommes de terre excédentaires seront assumés par les gouvernements fédéral et provincial afin de réacheminer le plus grand nombre de pommes de terre possible vers des transformateurs, des emballeurs et des banques alimentaires et d'ainsi réduire au minimum la quantité de pommes de terre excédentaires qui doivent être détruites. Les producteurs recevront également de l'aide pour assumer les coûts de la destruction des pommes de terre excédentaires sans nuire à l'environnement. Les producteurs recevront jusqu'à 8,5 cents par livre de pommes de terre éliminées.

Grâce au Plan d'intervention pour la gestion des pommes de terre excédentaires, on estime que 2,90 millions de quintaux (290 millions de livres) seront réacheminés vers des usines de transformation, d'emballage et de déshydratation, ainsi que des banques alimentaires et d'autres marchés. Selon les estimations actuelles, 3 millions de quintaux (300 millions de livres) devront être détruits, ce qui représente un peu plus de 10 % de la production totale de l'Î.-P.-É. en 2021. Le PEI Potato Board se chargera de l'exécution du programme au nom des gouvernements afin de gérer les pommes de terre devenues excédentaires.

Ces efforts aident les producteurs de l'Î.-P.-É. à vendre leurs pommes de terre sur le marché tout en fournissant des aliments de grande qualité aux Canadiens dans le besoin. Le service de navigation sur la gale verruqueuse de la pomme de terre du ministère de l'Agriculture et des Terres de l'Î.-P.-É. demeure disponible pour répondre aux questions générales des producteurs concernant la gale verruqueuse et les programmes offerts par le gouvernement provincial.

Les deux ordres de gouvernement travaillent sans relâche à rétablir le commerce des pommes de terre provenant de l'Î.-P.-É. pour soutenir l'industrie. Dans le cadre d'efforts soutenus de collaboration avec leurs homologues américains, la ministre Bibeau et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, député de Cardigan, ont rencontré la semaine dernière, le secrétaire américain à l'Agriculture, Tom Vilsack, qui a accepté de demander au département de l'Agriculture des États-Unis d'accélérer son évaluation des risques liés aux pommes de terre de consommation de l'Î.-P.-É. Le secrétaire Vilsack s'est également engagé à rendre une décision sur les exportations vers Porto Rico dans les deux semaines suivant la rencontre.

Nous continuerons d'adopter une approche Équipe Canada et d'apaiser les préoccupations d'ordre scientifique soulevées par notre partenaire commercial. Il s'agit là de notre meilleure chance de convaincre les États-Unis de rouvrir leur marché dans les plus brefs délais.

Citations

« Les producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard et leur famille traversent une période excessivement difficile. En collaboration avec la province et le Potato Board, nous faisons tout en notre pouvoir pour réacheminer les pommes de terre excédentaires, pour soutenir nos producteurs et pour rétablir rapidement le commerce des pommes de terre de table de l'Île-du-Prince-Édouard vers les États Unis. Nous sommes convaincus que nous avons les garanties scientifiques nécessaires pour inciter les Américains à rouvrir leur marché dans les plus brefs délais. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous savions que chaque jour passé dans ce contexte nous rapprochait du jour où nous aurions à éliminer nos pommes de terre de qualité provenant de l'Î.-P.-É. - et malheureusement, ce jour est arrivé. Certes, la possibilité que mon ministère et mes collègues fédéraux se réunissent pour soutenir nos producteurs en cette période difficile m'encourage, et nous continuerons de nous atteler à la tâche pour que nos cultivateurs, nos producteurs, nos emballeurs et nos exploitants puissent reprendre leurs activités habituelles le plus rapidement possible. »

- Bloyce Thompson, ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Île-du-Prince-Édouard

«Les producteurs de pommes de terre de l'Î.-P.-É. apprécient le financement, qui aidera à compenser une partie des coûts de destruction que les exploitations subiront en raison de la fermeture de la frontière. C'est une période très difficile pour les producteurs, et devoir détruire les pommes de terre qu'ils ont cultivées en travaillant si dur est la dernière chose qu'ils souhaitent faire. »

- John Visser, président du PEI Potato Board

Faits en bref

Ce financement aidera les banques alimentaires à acheter et à transporter les pommes de terre excédentaires, de même qu'il aidera les producteurs à assumer les coûts de réacheminement pour faciliter le transport des pommes de terre vers les usines de déshydratation, les transformateurs et d'autres marchés.

Dans le cadre du plan d'intervention pour la gestion des pommes de terre excédentaires, les organismes veillant à la sécurité alimentaire, dont Banques alimentaires Canada , Second Harvest et l'Armée du Salut, consacreront au moins 3 millions de dollars du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire à l'achat de pommes de terre excédentaires. Ces organismes mettront à profit leur réseau de banques alimentaires déjà en place dans tout le pays pour fournir des pommes de terre excédentaires aux personnes confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire.

En 2020, la valeur des exportations de pommes de terre de consommation et de transformation de l'Î.-P.-É. vers les États-Unis a été évaluée à quelque 103,4 millions de dollars.

