i2c publie un rapport unique en son genre relatif aux programmes de cartes crypto





i2c Inc., fournisseur leader de solutions de paiement numérique et de technologies bancaires, a publié aujourd'hui un rapport unique en son genre sur les cartes adossées à des cryptomonnaies, l'une des catégories de cartes enregistrant la croissance la plus rapide au monde. Le rapport examine les données de comptes et de transactions issues de plus de 4 000 programmes de cartes traditionnelles et de cartes adossées à des cryptomonnaies, dans 40 pays et sur trois continents.

Grâce à plus de cinq millions de cartes adossées à des cryptomonnaies sur sa plateforme globale, i2c est le premier partenaire mondial d'émission et de traitement des cartes crypto.

Contrairement à un grand nombre d'études sur les cryptomonnaies, ce rapport se distingue car il est basé sur des comportements réels (données de transactions) ainsi que sur des données démographiques vérifiées, par opposition aux déclarations des répondants. Parmi les faits saillants du rapport figurent des conclusions qui semblent remettre en question les perceptions communes sur les utilisateurs de cryptomonnaies, et qui renforcent à la fois la nature mondiale et les avantages sans frontière liés à la technologie :

45 % des titulaires de cartes crypto sont âgés de plus de 35 ans

Les programmes de cartes adossées à des cryptomonnaies réalisent des transactions transfrontalières deux fois plus rapidement que les cartes traditionnelles

Les programmes de cartes adossées à des cryptomonnaies enregistrent des volumes en dollars supérieurs (7 %) concernant les transactions transfrontalières aux volumes des programmes de cartes traditionnelles

« Les cartes adossées à des cryptomonnaies offrent au secteur des paiements des avancées révolutionnaires, tout en démontrant ce qu'il est possible de faire avec un programme de paiements véritablement mondial », a déclaré Jim McCarthy, président d'i2c. « Nous avons constaté une croissance exponentielle des comptes liés aux cryptomonnaies l'an dernier, ainsi que des innovations et des niveaux d'engagement qui transforment la manière dont nous appréhendons les paiements et les titulaires de cartes. »

Téléchargez le rapport complet ici : Crypto-Backed Cards: Behind the Numbers (Cartes adossées à des cryptomonnaies : derrière les chiffres)

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plate-forme en tant que service (Platform as a service, PaaS) d'envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce à travers l'ensemble des fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

