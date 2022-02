Le Music Performance Trust Fund octroie 100 000 $ en bourses à plus de 100 étudiants aux États-Unis et au Canada





Le fonds créé pendant la pandémie met en évidence des dissertations d'étudiants sur la capacité de la musique gratuite en direct à unifier les communautés, rendue encore plus saisissante par le manque prolongé d'accès aux événements en direct.

NEW YORK, 1 février 2022 /CNW/ - Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique a annoncé que plus de 100 étudiants des États-Unis et du Canada ont obtenu des bourses d'études « Music Family Scholarship » pouvant aller jusqu'à 2 000 dollars américains pour poursuivre des études supérieures. Les membres et les enfants des membres de l'American Federation of Musicians (AFM) ont été invités à présenter une demande de bourse en rédigeant une dissertation sur l'importance de la musique gratuite en direct au sein des communautés. Vous trouverez des extraits des dissertations gagnantes et la liste complète des lauréats sur le site Web du MPTF à l'adresse https://musicpf.org/scholarship-awardees/ .

Écoutez les lauréats de bourses d'études Music Family Scholarship décrire comment la musique gratuite en direct est source d'unité et d'inclusion dans leur communauté : https://musicpf.org/home/family-scholarship-2021/

Le MPTF est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501(c)3. Sa mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct, aux États-Unis et au Canada. Voici les signataires du MPTF :

Sony Music

Universal Music Group

Warner Music Group

« Cette année, nous avons lu des histoires sur le pouvoir des concerts et le caractère rassembleur des événements communautaires, surtout après une période prolongée sans rassemblements, a déclaré Natty Hepburn-Beaty, gestionnaire, Services de marketing au MPTF. Nos finalistes ont décrit le caractère unique de la musique gratuite en direct et ce qu'elle apporte sur le plan de l'inclusion aux communautés partout en Amérique du Nord. »

Quelques faits au sujet des 101 lauréats :

Ils résident dans 23 États des États-Unis et six provinces canadiennes;

Ils fréquentent 83 établissements d'enseignement supérieur uniques;

Ils étudient dans 61 domaines d'études uniques.

Le MPTF a créé cette bourse pendant la pandémie, une période de grands défis et de changements, pour encourager les enfants de musiciens professionnels, et les musiciens eux-mêmes, à poursuivre des études supérieures et à devenir des chefs de file dans leur domaine de prédilection.

À propos du MPTF Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501(c), et dont la mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct par des musiciens professionnels aux États-Unis et au Canada. Créé il y a plus de 70 ans, le MPTF est financé par des maisons de disques comme Sony Music, Universal Music Group et Warner Music Group. Les parties qui souhaitent en savoir plus sont invitées à composer le 212 391-3950 ou à consulter le site www.musicpf.org .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1737834/Music_Performance_Trust_Fund.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1506825/Music_Performance_Trust_Fund_MPTF_Logo.jpg

SOURCE Music Performance Trust Fund

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 19:06 et diffusé par :