SUBARU CANADA : PLUSIEURS MODÈLES ENREGISTRENT UN RECORD DE VENTE EN JANVIER





Subaru a vendu 3 310 unités en janvier

Les ventes de 2022 en hausse de 24,8 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

Meilleur janvier à vie pour les Ascent, BRZ, Crosstrek et Outback

MISSISSAUGA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc (SCI) commence la nouvelle année en signant son deuxième meilleur janvier à vie. Les ventes mensuelles de 3 310 unités marquent une augmentation de 24,8 p. 100 par rapport à janvier 2021. Les Ascent, BRZ, Crosstrek et Outback commencent la nouvelle année sur leur élan et enregistrent chacune leur meilleur janvier.

Les ventes du VUS Subaru intermédiaire à trois rangées, l'Ascent, ont progressé de 68 p. 100 par rapport à janvier 2021, avec la vente de 247 unités. La Subaru Ascent 2022 détient la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), la plus prestigieuse de l'Institut. Avec le lancement de la nouvelle version Onyx, la Subaru Ascent propose un équipement idéal pour les familles actives et un incroyable rapport qualité-prix.

Le tout nouveau coupé sport Subaru BRZ 2+2 2022 se caractérise par son allure fougueuse et ses performances tout aussi impressionnantes. La palpitante BRZ 2 portes remaniée a été conçue pour livrer l'expérience la plus grisante et la plus sécuritaire qui soit tout en inspirant une grande confiance. Bénéficiant de ce remaniement, ses ventes se sont chiffrées à 81 unités, une progression de 326,3 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Le multisegment compact Subaru Crosstrek continue de se surpasser avec un janvier record. Il s'est en effet vendu 1 191 unités en janvier, une hausse de 18,7 p. 100 par rapport à janvier 2021. Actualisée et enrichie de la nouvelle version Outdoor, la Subaru Crosstrek a obtenu la cote MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ (modèles équipés de la technologie EyeSight et de phares spécifiques) de la part de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

La Subaru Outback 2022 a aussi signé son meilleur janvier avec la livraison de 754 unités, battant son dernier janvier record qui s'élevait à 679 unités en 2020. Il s'agit d'un bond de 38,6 p. 100 par rapport à janvier 2021. La Outback est la première à porter l'écusson Subaru Wilderness qui se distingue par ses nombreuses améliorations pour la conduite hors route, notamment des pare-chocs au design exclusif, des pneus tout terrain et une caisse plus haute. La Subaru Outback est récipiendaire de la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ 2021 décernée par l'IIHS et a reçu le prix Meilleur VUS à 2 rangées par AutoHEBDO pour 2022.

« Nos concessionnaires canadiens sont unis dans notre succès », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes très heureux de nos solides performances de vente et notre gamme primée continue de générer d'excellents résultats. À l'approche des derniers mois d'hiver, nous poursuivrons notre travail qui consiste à fournir aux consommateurs canadiens des véhicules sécuritaires, de qualité et fiables. »





Janvier 2022 3 310 Réel pour le mois 2 653 Année précédente (même mois) 657 Différence 24,8 % MÀCJ c. MPAD 3 310 2022 AÀCJ 2 653 2021 AÀCJ 657 Différence 24,8 % AÀCJ vs. MPAD 3 310 T1 2022 2 653 T1 2021 657 Différence 24,8 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 17:54 et diffusé par :