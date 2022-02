La Société Canadian Tire annonce le successeur de la présidente du conseil d'administration





J. Michael Owens succédera à Maureen Sabia à titre de président du conseil d'administration

après l'assemblée annuelle des actionnaires de Canadian Tire en mai 2022.

TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Maureen Sabia prendra sa retraite à titre de présidente du conseil d'administration après l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise le 12 mai 2022. J. Michael Owens lui succédera à titre de président du conseil d'administration après sa réélection en tant qu'administrateur lors de cette assemblée.

M. Owens est administrateur au sein de la Société Canadian Tire depuis 2020 et préside actuellement le comité de la marque et de la responsabilité d'entreprise. Il est membre des Comptables professionnels agréés de l'Ontario et un ancien partenaire de Deloitte S.E.N.R.C.L./s.r.l. Au cours de sa carrière, M. Owens a occupé plusieurs postes de direction au sein de Deloitte Canada et de Deloitte Touche Tohmatsu, réseau mondial de Deloitte. Chez Deloitte, M. Owens était chargé des stratégies pour des entreprises privées à forte croissance dans 150 pays et a assumé la responsabilité de gestion des 50 bureaux de la firme au Canada.

« C'est un honneur d'avoir été nommé le prochain président du conseil d'administration de la Société Canadian Tire. Je suis reconnaissant de la confiance qu'on me témoigne et heureux de collaborer prochainement avec mes collègues du conseil et l'équipe de gestion afin de faire progresser la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise, dit M. Owens. Au nom du conseil d'administration, je remercie Maureen de sa vision, de son leadership déterminé, de son engagement indéfectible envers la Société Canadian Tire, particulièrement durant les deux dernières années, ce qui a contribué à permettre à l'entreprise de sortir en force de la pandémie. »

« Au nom de toute l'organisation, je remercie Maureen de ses 37 ans de loyaux services à la Société Canadian Tire, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. La pensée stratégique de Maureen et sa démarche axée sur l'exécution ont contribué à faire de la Société Canadian Tire l'entreprise solide et prospère qu'elle est aujourd'hui. Elle a été une source de soutien constante pour l'équipe de gestion et moi-même alors que nous affrontions la pandémie, et nous avons grandement bénéficié de sa sagesse et de son leadership.

J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Mike Owens à titre de président du conseil d'administration. Je suis heureux d'avoir l'occasion de collaborer avec lui durant notre 100e année et plus tard afin de renforcer notre entreprise et de poursuivre notre engagement de longue date visant à améliorer la vie ici. »

« Faire partie de la famille Canadian Tire pendant tant d'années a été, pour moi, une expérience extrêmement fascinante. Chaque défi a donné lieu à une nouvelle leçon. Contribuer à l'histoire de Canadian Tire et à sa réussite a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Ce fut un immense cadeau d'avoir l'occasion de travailler avec les talentueux membres de la direction de l'entreprise, notamment Martha et Owen Billes, dit Maureen Sabia, présidente du conseil d'administration, Société Canadian Tire. Après 15 ans à titre de présidente du conseil, il est temps d'accueillir un nouveau dirigeant et je suis ravie que Mike Owens soit mon successeur. Son leadership bénéficiera grandement au conseil d'administration de Canadian Tire, ainsi qu'à la Société Canadian Tire. »

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la «?Société?» est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

