Sandbox rachète PlayKids, une des principales plateformes de divertissement éducatif pour enfants au Brésil, et consolide ainsi sa position sur le marché mondial de l'apprentissage en ligne

Sandbox & Co, fournisseur londonien de produits et services d'apprentissage numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition de PlayKids, la principale plateforme éducative numérique du Brésil.

PlayKids propose du contenu vidéo, des livres et des expériences d'apprentissage en ligne au travers de deux marques principales : l'application PlayKids, plateforme primée de vidéo à la demande destinée aux enfants de 2 à 6 ans, et Leiturinha, l'un des plus grands services d'abonnement de livres pour enfants de la région.

Le principal détenteur de PlayKids, Movile, qui investit depuis de nombreuses années dans des entreprises technologiques d'Amérique latine, deviendra investisseur minoritaire dans Sandbox. L'entreprise soutenue par Prosus est largement présente dans l'écosystème brésilien de la technologie et de l'investissement et a déjà dirigé de nombreuses levées de fonds pour le compte de grands noms de l'industrie tels que iFood, Sinch et Zoop.

"Nous sommes des inconditionnels de PlayKids et Leiturinha et nous nous réjouissons de les accueillir dans la famille Sandbox pour compléter parfaitement notre gamme de produits existante", a déclaré Bhav Singh, fondateur et PDG de Sandbox. "Je suis ravi de compter Guilherme Martins, PDG de PlayKids, parmi nous pour orchestrer le déploiement de notre portefeuille élargi en Amérique latine. Il est également réjouissant que Movile nous rejoigne en tant qu'actionnaire, alors que nous continuons à nous développer et à privilégier notre offre aux jeunes milléniaux et à la génération Z."

"Avec l'impact de la pandémie, nous avons constaté l'an dernier une nette augmentation des activités numériques et la nécessité de repenser à court terme la manière d'éduquer et de divertir les enfants pendant les périodes de confinement", a déclaré Guilherme Martins, PDG de PlayKids et fondateur de Leiturinha. "Cette tendance se poursuit et je me réjouis de travailler avec Bhav et les autres Sandboxers pour enrichir notre offre numérique et lancer les produits d'apprentissage en ligne de Sandbox sur le marché latino-américain."

"L'objectif de Movile consiste à créer des entreprises de premier plan capables de transformer le monde, à les aider à relever les défis et à accélérer leur croissance", a déclaré Silvia Motta, directrice de la stratégie et des fusions et acquisitions chez Movile. "Nous avons développé PlayKids à partir d'une application desservant quelques milliers d'utilisateurs pour en faire une plateforme d'éducation pour enfants mondialement reconnue au cours des dernières années. Avec le talent, le savoir-faire et l'esprit d'entreprise de Sandbox, la combinaison des deux entreprises permettra de proposer des expériences éducatives intéressantes et d'améliorer l'apprentissage à travers le monde. Nous sommes impatients de poursuivre l'aventure avec Sandbox".

Sandbox a connu une croissance rapide au cours des dernières années, et son portefeuille actuel regroupe 17 marques. La société affiche actuellement une audience mensuelle maximale de plus de 60 millions d'enfants, de familles et d'enseignants.

Sandbox est une société éducative londonienne pour les milléniaux, qui propose des produits et services en ligne attrayants pour un apprentissage amusant. Au croisement des industries du numérique, de l'apprentissage et des médias, les marques de Sandbox intègrent les avancées technologiques, se concentrent sur des sujets fondamentaux et pertinents à l'échelle mondiale, centrés sur les intérêts des familles, et contribuent au développement des compétences de ce siècle. Sandbox & Co représente et assure le fonctionnement stratégique des entités contrôlées et investies par Sandbox : un ensemble de 17 marques, pour la plupart leaders dans leur propre segment et récompensées par plusieurs prix. Ces marques sont organisées en trois secteurs verticaux : Sandbox Gaming, Sandbox Kids et Sandbox Learning. Les marques de Sandbox sont notamment Code Kingdoms, CoolMathGames, Curious World, Edujoy, Fact Monster, Family Education, Funbrain, InfoPlease, Hopster, Kidomi, Leiturinha, PlayKids, Poptropica, TeacherVision, Teachit, Tellmewow et Tinybop. Sandbox a pour mission de proposer un écosystème inégalé de produits ludo-éducatifs et touche actuellement plus de 60 millions d'enfants, leurs parents milléniaux ainsi que les enseignants.

