ZS et IgniteData s'associent pour transformer l'automatisation des données patients dans les essais cliniques

ZS, la société mondiale de services professionnels, annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique en investissant plusieurs millions de dollars dans IgniteData, une startup britannique spécialisée dans la santé numérique qui façonne l'avenir de la recherche clinique grâce à sa technologie Archer.

L'objectif de ce partenariat est d'améliorer l'efficacité de la recherche clinique grâce à l'automatisation et à l'utilisation des données du monde réel, qui finalement accélérera l'innovation pharmaceutique et thérapeutique et permettra aux patients d'avoir de meilleurs résultats. Ce partenariat consolidera l'interopérabilité entre les dossiers médicaux électroniques (DME) et les applications de recherche de base, comme les systèmes de saisie électronique de données (SED), dans le but d'améliorer l'efficacité du recueil des données patients des instituts de recherche et des commanditaires dans le contexte de la recherche clinique. Grâce à la présence mondiale de ZS, le partenariat donnera aux systèmes de santé et aux sponsors un accès plus large à ce type d'automatisation de la recherche, à l'échelle mondiale.

« La vision de ZS vise à transformer ce à quoi ressemble l'écosystème de recherche de demain », a déclaré Pratap Khedkar, CEO de ZS. « Nous sommes déterminés à faire avancer les innovations qui accélèrent cette transformation et permettent d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé des patients. Ce partenariat marque un pas dans cette voie. L'application Archer d'IgniteData est une solution unique ayant un formidable potentiel pour accélérer de façon plus générale les innovations cliniques, médicales et scientifiques dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie ».

L'application autonome Archer d'IgniteData agit comme un assistant de recherche virtuel. Le moteur de mappage HL7® FHIR® d'Archer, dans le cloud, identifie, importe, traduit et transporte des données patients, cliniquement validées et conformes aux réglementations, allant des systèmes de DSE déjà en place dans les institutions de recherche aux sponsors des études et leurs patients recrutés. L'application soutient les efforts de création de preuves innovantes grâce à des intégrations clés en main comprenant de nombreux gros systèmes de DSE et de SED comme Cerner, Epic, Castor et Medidata Rave, ainsi que des connexions avec d'autres systèmes électroniques fournissant des API basées sur HL7® FHIR®.

« IgniteData intervient depuis un certain temps au carrefour des soins de santé et de la recherche clinique, et c'est là, aujourd'hui plus que jamais, que nous pensons que se présente la plus grande opportunité de transformation de la distribution des essais cliniques. Bien que plus de la moitié des données nécessaires à un essai existent déjà dans les dossiers médicaux électroniques des patients, ces données sont souvent transcrites manuellement dans les systèmes d'essais cliniques, entraînant de ce fait un énorme gaspillage de ressources humaines », a déclaré Dan Hydes, CEO et cofondateur d'IgniteData. « Archer présente une opportunité incroyable d'améliorer la qualité des activités d'essais cliniques en automatisant l'extraction des données, en éliminant les erreurs humaines, en réduisant la durée des essais et en allégeant la charge des patients, et permet donc ainsi de mettre plus rapidement à la disposition des patients des médicaments pouvant changer leur vie. IgniteData est très heureuse de s'associer à ZS dans cette mission ».

En tant qu'un des pionniers à adopter la technologie Archer, le Dr Wai Keong Wong, responsable de l'information sur la recherche à l'University College London Hospitals (UCLH), a déclaré : « Nous restons très centrés sur l'exploitation de notre investissement dans Epic, notre DSE, et sur la progression de nos initiatives de normalisation des données dans le but d'accroître l'efficacité, de réduire les erreurs et de libérer un temps précieux pour notre personnel de recherche hautement qualifié et pouvoir soutenir ainsi les patients et les autres participants à la recherche. C'est un véritable gagnant-gagnant pour beaucoup de personnes ». Puis il poursuit : « L'innovation est essentielle pour les centres de recherche financés par le National Institute for Health Research (NIHR) Biomedical Research Centre, comme l'UCLH, et nous pensons que les partenariats devraient catalyser d'autres organisations de santé pour qu'elles se numérisent plus rapidement et adoptent des normes de données, ce qui se traduira par une recherche plus riche, plus dynamique et plus orientée vers l'impact ».

À propos de ZS

ZS est une société de services professionnels qui travaille aux côtés des entreprises pour les aider à développer et fournir des produits qui créent de la valeur pour le client et des résultats pour l'entreprise. Nous reposons sur notre expertise sectorielle approfondie, nos analyses de pointe, notre technologie et notre stratégie pour créer des solutions qui fonctionnent dans le monde réel. Forts de nos plus de 37 ans d'expérience et comptant sur plus de 11 000 ZSers répartis dans 29 bureaux à travers le monde, nous nous engageons avec passion à aider les entreprises et leurs clients à prospérer. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.zs.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'IgniteData

IgniteData est l'entreprise qui façonne l'avenir des essais cliniques. Grâce à sa plateforme de santé numérique innovante, Archer, celle-ci améliore l'interopérabilité entre les dossiers médicaux électroniques (DME) et les applications de recherche clés comme la saisie électronique des données (SED). Pour en savoir plus, visitez le site Web IgniteData.co.uk.

À propos de l'UCLH

L'UCLH (University College London Hospitals NHS Foundation Trust) fournit des services de courte durée et spécialisés de tout premier plan dans six hôpitaux du centre de Londres.

L'UCLH accueille un centre de recherche biomédicale du National Institute for Health Research (NIHR) en partenariat avec l'UCL. En travaillant de manière conjointe, l'UCLH et l'UCL sont devenus des leaders de la conversion de la recherche biomédicale fondamentale en recherche clinique au bénéfice des patients.

L'un des principaux domaines de travail est celui des soins de santé numériques et des données des essais qui vise à améliorer la santé à l'aide des données.

Pour de plus amples informations, consultez les sites Web www.uclh.nhs.uk et https://www.uclhospitals.brc.nihr.ac.uk/.

