Le Syndicat des Métallos appuie la grève de Los Mineros contre une compagnie minière canadienne





Le Syndicat des Métallos, qui représente 800 000 travailleurs au Canada et aux États-Unis, exprime sa solidarité avec les membres de la section 333 du Syndicat national des travailleurs des mines, du métal, de l'acier et des travailleurs connexes de la République du Mexique (Los Mineros) dirigé par Napoleón Gómez Urrutia, qui sont en grève depuis le 28 janvier contre Americas Gold and Silver, une compagnie minière canadienne, à la mine San Rafael de Cosalá, dans l'État mexicain du Sinaloa.

Les mineurs en grève exigent que la société reconnaisse la direction nationale du syndicat, qui a pris le contrôle de la convention collective lors d'une élection certifiée par le gouvernement en 2020, et qu'elle négocie de bonne foi, qu'elle verse les salaires dus rétrospectivement aux travailleurs et qu'elle abandonne les poursuites pénales contre des travailleurs anciens et actuels de la mine.

« L'ACEUM (Accord Canada?États-Unis?Mexique) impose de strictes obligations en matière de travail aux sociétés canadiennes présentes au Mexique. Americas Gold and Silver doit respecter ces lois et le Mexique doit les appliquer », a déclaré Ken Neumann, le directeur national pour le Canada du Syndicat des Métallos.

« Nous exhortons Americas Gold and Silver à amorcer le dialogue avec Los Mineros de bonne foi et à mettre fin à toute action violente et à toute menace à la sécurité de ses membres. Nous soutenons aussi les revendications du syndicat concernant le paiement de tous les salaires dus et la réintégration des dirigeants syndicaux locaux licenciés sans aucune justification. »

