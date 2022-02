Pandémie de la COVID-19 - De nouveaux assouplissements dès le 14 février





QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite des recommandations de la Santé publique, le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau, a annoncé aujourd'hui les prochains assouplissements qui entreront en vigueur le lundi 14 février. Ces allègements additionnels permettront à l'ensemble de la population de poursuivre la reprise progressive des activités de sports et de loisirs, y compris les activités culturelles et artistiques.

Ainsi,

les activités et les cours seront permis à l'intérieur, y compris les activités parascolaires de niveau collégial et universitaire, en respectant un maximum de 25 personnes par groupe :

Sans matchs, compétitions ni tournois;



Vestiaire à 50 % de sa capacité;



Respect de la distanciation.



Passeport vaccinal





les gymnases, les spas, les installations de golf intérieur ainsi que les centres d'escalade pourront rouvrir :

50 % de la capacité maximale;



Port du masque et respect de la distanciation.



Passeport vaccinal





les activités parascolaires des niveaux collégial et universitaire ainsi que celles de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes peuvent également reprendre.

De plus, rappelons qu'en prévision de la semaine de relâche les camps sont autorisés à tenir leurs activités. Des mesures sanitaires spécifiques devront toutefois être appliquées.

Dose de rappel

Dans le contexte actuel, il est fortement recommandé d'obtenir une dose de rappel de vaccins. La dose de rappel offre une protection plus efficace contre les nouveaux variants, y compris le BA.2, qui circule de plus en plus et qui fait l'objet d'une surveillance accrue.

D'ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux a précisé le 28 janvier que la Santé publique maintient sa recommandation pour les personnes ayant eu la maladie d'obtenir une dose de rappel, en respectant toutefois l'intervalle minimal de huit semaines pour les personnes qui ont reçu un test PCR positif, tout comme pour celles qui ont obtenu un résultat positif à un test rapide à la maison avec des symptômes graves. Cependant, les personnes qui doutent d'avoir contracté la maladie, ou qui n'ont pas été en mesure de le confirmer par test PCR, sont invitées à obtenir leur dose de rappel le plus rapidement possible. L'administration d'une dose de rappel est sécuritaire pour l'ensemble des clientèles.

Citations :

« Les assouplissements annoncés aujourd'hui feront du bien au moral. On est tous conscients que les Québécois sont tannés. On a fait la balance des inconvénients parce qu'on doit prendre la santé mentale en compte dans nos décisions. Mais on doit le faire de façon responsable. La situation des hôpitaux fait qu'on doit continuer d'être prudents. On doit donner une chance aux employés qui sont au front depuis deux ans. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les efforts des dernières semaines ont donné des résultats, et bien que la situation dans nos hôpitaux demeure fragile, les données quotidiennes sont encourageantes. Avec les nouveaux assouplissements annoncés aujourd'hui, nous poursuivons la réouverture des activités de sports et de loisirs qui peuvent se dérouler de manière sécuritaire et qui feront du bien à de nombreuses personnes. J'en profite également pour rappeler l'importance d'aller chercher sa dose de rappel. Il y a de nombreux rendez-vous de disponibles et il s'agit du meilleur moyen de se protéger efficacement contre les nouveaux variants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Ces nouveaux allègements viennent s'ajouter à plusieurs autres qui sont entrés en vigueur le 31 janvier, qui concernent notamment les restaurants et les rassemblements privés à l'intérieur. D'autres allègements pour les lieux de culte, les funérailles et les événements publics (cinémas, événements, spectacles, etc.) seront possibles dès le 7 février.





En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et hospitalière au Québec, de nouveaux assouplissements pourraient être annoncés au cours des prochaines semaines.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les mesures en vigueur et à venir : Québec.ca/coronavirus.

Pour obtenir toute l'information pertinente sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 16:33 et diffusé par :