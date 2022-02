Programme d'appui à la francophonie canadienne - Appel à projets communs d'organismes du Québec et d'organismes francophones d'ailleurs au Canada





QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer le lancement d'un appel à projets pour le Programme d'appui à la francophonie canadienne. Ce programme permet l'attribution d'une aide financière à des projets de collaboration entre des organismes du Québec et de partout ailleurs dans la francophonie canadienne. Il vise à appuyer le développement des communautés francophones et acadiennes, à promouvoir et à encourager l'utilisation du français, à renforcer les liens entre les Québécoises et Québécois et les francophones et francophiles d'ailleurs au Canada et à favoriser l'adhésion à une francophonie inclusive à l'échelle pancanadienne.

Le Programme est au coeur du dispositif gouvernemental québécois de soutien à la francophonie canadienne. Plusieurs centaines d'organismes, tant du Québec que d'ailleurs au Canada, y ont recours chaque année, afin de mettre sur pied des initiatives concrètes qui contribuent à rendre la francophonie plus forte et unie.

En 2021-2022, ce programme a déjà permis le soutien de près de 130 nouvelles initiatives, pour une somme de quelque 2 millions de dollars. De ce nombre, près de 55 ont été financés conjointement avec le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire, pour un investissement total du gouvernement du Québec d'environ 550 000 $.

Appels à projets multisectoriels : francophonie économique, jeunesse, médias

et communications

Cette année, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes annonce l'ouverture de plusieurs appels à projets sectoriels afin d'encourager l'établissement de partenariats francophones pour des initiatives dans les domaines du développement économique, de la jeunesse, ainsi que des médias et des communications. Les projets déposés pour ces appels seront traités en priorité.

Citation :

« J'invite tous les organismes qui ont des idées de projets de collaboration en français à concrétiser leurs partenariats et à se manifester. Je l'ai dit par le passé, et je le répète aujourd'hui, pour nous, la francophonie, c'est un investissement, et non une dépense. Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes est fier de s'associer, au moyen de son Programme d'appui à la francophonie canadienne, aux initiatives qui contribuent à maintenir bien vivante la francophonie et à soutenir les échanges entre le Québec et le reste de la francophonie canadienne. Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes de juin dernier a montré l'intérêt de toutes et tous à se mobiliser pour une francophonie forte et unie. La prochaine politique du Québec en francophonie canadienne, que nous dévoilerons sous peu, stimulera concrètement cet esprit. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Faits saillants :

Cet appel à projets se tient du 1 er février au 1 er mars 2022.

février au 1 mars 2022. Il s'agit d'un appel à projets multisectoriel pour le volet 3 Partenariats du Programme d'appui à la francophonie canadienne 2022-2023.

Le volet 3 Partenariats favorise la mise en place de collaborations entre des organismes francophones de divers secteurs du Québec et de partout ailleurs au Canada .

Lien connexe :

Calendrier des appels à projets du Programme d'appui à la francophonie canadienne 2022-2023

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 16:15 et diffusé par :