Valsoft poursuit son expansion mondiale en pénétrant le marché allemand grâce à l'acquisition de CADIS, solution logicielle haut de gamme de gestion du transport





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 1 février 2022 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société canadienne spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de CADIS, une solution de premier plan visant à optimiser la planification, l'exécution et l'analyse des principaux processus de travail dans le domaine du transport de marchandises.

Fournisseur mondial de logiciels pour le secteur de la logistique et de solutions d'essai pour l'industrie automobile, Kratzer a décidé de vendre sa Division de l'automatisation logistique dans le cadre d'une réorientation stratégique. Désormais propriété d'Aspire Software, division de Valsoft, la solution CADIS constituera une entité propre et prendra le nom de CADIS GmbH.

« Grâce à nos efforts, CADIS est devenue un fournisseur de solutions de gestion du transport de premier plan, se félicite Sibylle Pessall, chef de la direction de Kratzer Automation. Il est temps aujourd'hui de mener à bien la transformation de notre modèle SaaS et de passer le relais à un investisseur expérimenté, dont la stratégie a fait ses preuves dans le domaine des logiciels. »

Cette acquisition permet à Valsoft de pénétrer le marché allemand et de se positionner à nouveau sur le secteur des transports et de la logistique suivant l'achat de Navitrans. CADIS GmbH continuera pour sa part à fonctionner de manière indépendante. L'entreprise développera principalement ses activités dans les pays germanophones, mais aussi à l'international grâce à sa nouvelle suite logicielle modulaire fondée sur l'infonuagique.

Valsoft hébergera de façon permanente les activités de CADIS GmbH, garantissant ainsi une vision et une stratégie à long terme pour ses gammes de produits grâce à des investissements et à de nouvelles possibilités de croissance.

« C'est une immense fierté pour nous de pénétrer le marché allemand grâce à l'acquisition de CADIS, se réjouit Joseph Khoubbieh, chef des fusions et acquisitions chez Valsoft. Plus important encore, nous avons également la joie de nous associer à l'équipe talentueuse qui y travaille afin de continuer à servir la clientèle avec le même soin et la même passion. CADIS a une réputation exceptionnelle sur le marché, et nous voulons avoir la certitude qu'elle poursuivra son expansion dans les décennies à venir. »

Ayant plus de 20 années d'expérience à son actif dans le domaine des transports et de la logistique, Heinz Helewaut a été nommé au poste de chef de la direction. Il travaillera de concert avec l'équipe de direction actuelle afin de contribuer à la croissance de l'entreprise.

« Je suis ravi de m'associer à la talentueuse équipe de CADIS GmbH pour offrir à la clientèle une transition tout en douceur, déclare M. Helewaut. J'ai aussi hâte d'appliquer les stratégies éprouvées auxquelles nous avons accès chez Valsoft en vue de fournir, durant de nombreuses années, des possibilités de croissance à notre clientèle et à nos partenaires d'affaires. »

À propos de CADIS

Sous la marque Kratzer Automation, la suite logicielle CADIS de gestion du transport offre, depuis plus de 20 ans, une réelle valeur ajoutée aux entreprises de transport et aux fournisseurs de services logistiques en favorisant l'automatisation des flux de travail. Le système opérationnel de gestion du transport CADIS optimise la planification, l'exécution et l'analyse des principaux processus de travail dans le domaine du transport de marchandises, permettant à la clientèle de gagner en rapidité, en productivité et en efficacité commerciale.

À propos de Valsoft

Créée en 2015, Valsoft acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir et à conserver de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

À propos d'Aspire

Acheter. Acquérir. Croître. Aspire Software, division de Valsoft, acquiert, exploite et gère un portefeuille d'entreprises verticalement intégrées dans divers secteurs. Grâce à sa stratégie de gestion décentralisée et à sa philosophie de conservation à très long terme, l'équipe d'entrepreneurs et d'exploitants d'affaires d'Aspire est fermement engagée en faveur du développement de ses marques et de leur expansion dans de nouveaux marchés.

À propos de Kratzer Automation AG

Kratzer Automation s'est imposée comme un acteur majeur et un fournisseur haut de gamme à l'échelle internationale. Ses activités se concentrent dans deux secteurs : les solutions d'essai et l'automatisation logistique. L'entreprise propose des produits logiciels sophistiqués et des solutions système complètes à une clientèle issue de l'industrie automobile (Division des solutions d'essai) et du secteur de la logistique (Division de l'automatisation logistique). Notamment présente en France, en Grande-Bretagne et en Chine, la société a son siège social à Unterschleissheim, près de Munich.

Valsoft était représentée par David Felicissimo, avocat général de l'entreprise, et par Dagobert Nitzsche et Ann-Kathrin Reibler, conseillers chez Arnecke Sibeth Dabelstein. Pour sa part, Kratzer Automation était représentée par Stephan Heinemann, conseiller juridique chez Taylor Wessing, et par Jan Pörschmann et Florian Liepert, conseillers en fusions et acquisitions chez Proventis Partners.

Pour plus de plus amples renseignements sur les entreprises, consultez les sites suivants : https://www.kratzer-automation.com/fr/ , https://www.valsoftcorp.com et https://www.aspiresoftware.com/

Pour tout autre renseignement :

Joey Strizzi

Directeur des communications et des relations publiques

Valsoft Corporation

j.strizzi@valsoftcorp.com

Bureau : 514 316-7647

Cellulaire : 514 258-0256

LA SOURCE : Valsoft Corp.

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 16:00 et diffusé par :