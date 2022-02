GARDAWORLD LANCE SESAMI : UN INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR LA GESTION DE L'ÉCOSYSTÈME DU NUMÉRAIRE





Sesami fait l'acquisition de la société Tidel, basée à Dallas , et de la division de gestion du numéraire du groupe suédois Gunnebo, établissant ainsi les bases de sa suite logicielle, de son offre d'appareils intelligents et de sa portée mondiale

MONTRÉAL et DALLAS, le 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld » ou la « Société »), l'une des plus grandes sociétés de sécurité au monde, a le plaisir d'annoncer la création d'un chef de file mondial : Sesami Cash Management Technologies (« Sesami »), une entreprise innovatrice de technologies dans la gestion de l'écosystème du numéraire. Sesami exercera ses activités en tant qu'entité indépendante de GardaWorld et sera dirigée par Stéphane Gonthier, qui s'est joint à GardaWorld en 2016 à titre de chef de la direction des activités de Transport de valeurs.

Dotée de capacités mondiales, Sesami est une plateforme d'intelligence commerciale sophistiquée, ouverte et intégrée, qui offre des services personnalisables, dont une suite logicielle, des appareils intelligents et des services en impartition pour l'ensemble des opérations liées à l'écosystème et à l'automatisation des activités de la gestion du numéraire.

GardaWorld est aussi heureuse d'annoncer l'acquisition par Sesami de Tidel, un chef de file américain en automatisation des activités de la gestion du numéraire basé à Dallas, ainsi que la signature d'un accord définitif visant l'acquisition de la division de gestion du numéraire du groupe suédois Gunnebo pour une contrepartie combinée d'environ 900 millions de dollars canadiens. Cette division offre des solutions automatisées de traitement du numéraire, une suite logicielle et des services connexes, et bénéficie d'une position exceptionnelle en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Avec l'intégration de ces deux fournisseurs, la plateforme de Sesami sera alimentée par un logiciel de pointe et un portefeuille inégalé d'appareils intelligents ayant la capacité de servir des clients à l'échelle mondiale. Darren Taylor, chef de la direction de Tidel, dirigera les activités des appareils intelligents de Sesami et Christian Weisser, président de la division de gestion du numéraire de Gunnebo, dirigera les activités de services en impartition de Sesami.

« La gestion du numéraire évolue rapidement et Sesami est prête à la révolutionner avec un nouveau modèle de prestation, à la fois unique et technologique, ouvert et intégré, complet et personnalisable. Seule Sesami peut offrir aux clients une vision holistique de la performance et de la gestion de l'ensemble de l'écosystème du numéraire. Il s'agit d'un changement majeur, tant pour les clients que pour l'industrie », a souligné Stéphan Crétier, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld.

« L'approche d'architecture ouverte de Sesami permettra à la fois de simplifier et d'optimiser l'impartition de la gestion complète de l'écosystème du numéraire grâce à une plateforme unique offrant les meilleures solutions sur le marché », a souligné Stéphane Gonthier, chef de la direction de Sesami. « Nous sommes extrêmement heureux d'entamer ce nouveau projet avec Tidel et la division de gestion du numéraire de Gunnebo, deux chefs de file et partenaires de confiance dans le marché. Ensemble, ils forment les bases de la plateforme d'optimisation du numéraire de Sesami, qui sera alimentée par le logiciel le plus performant sur le marché, capable d'offrir des solutions de gestion du numéraire à l'échelle mondiale. »

INTÉGRATION DE TIDEL ET DE LA DIVISION DE GESTION DU NUMÉRAIRE DE GUNNEBO

Tidel et la division de gestion du numéraire de Gunnebo se joindront à Sesami, en amenant avec eux une équipe de plus de 300 ingénieurs, programmeurs et autres spécialistes en matière de logiciels de l'automatisation de la gestion des activités du numéraire et des appareils intelligents. Le tout optimisera l'ensemble de l'écosystème du numéraire des institutions financières et des commerces de détail.

« Tidel est fière et emballée de jouer un rôle majeur dans la création de Sesami, qui sera positionnée de façon unique pour fournir aux clients un accès à une gamme complète de services de gestion de l'écosystème du numéraire très innovateurs », a mentionné Darren Taylor, chef de la direction de Tidel et chef des activités des appareils intelligents de Sesami. « En entamant ce nouveau chapitre, Tidel assurera la continuité de ses services pour ses clients en fournissant le même niveau de service et d'excellence qui a fait sa réputation. Elle continuera également à travailler étroitement avec ses pairs dans l'industrie, conformément à l'approche de partenariat de Sesami à l'égard des services en impartition. »

« Nous sommes emballés d'unir nos forces à celles d'autres fournisseurs exceptionnels en gestion du numéraire, et d'avoir la suite performante de solutions technologiques de la division de gestion du numéraire de Gunnebo au coeur de ce nouveau joueur sur le terrain, prêt à transformer l'industrie. Nous sommes impatients de mettre à contribution notre expertise, nos solutions et notre portée mondiale uniques au profit des clients de Sesami tout en continuant de servir nos clients existants », a indiqué Christian Weisser, président de la division de gestion du numéraire de Gunnebo et chef des services gérés de Sesami.

SESAMI : RÉVOLUTIONNER L'INDUSTRIE DE LA GESTION DU NUMÉRAIRE

Avec l'évolution de l'industrie du numéraire, le besoin croissant d'entamer une révolution mondiale se fait sentir pour intégrer et numériser entièrement les opérations. Sesami a été créée pour répondre directement à cette opportunité de marché. Elle propose un guichet unique agile et digne de confiance pour les commerces de détail et les institutions financières qui souhaitent optimiser et impartir leurs activités de gestion du numéraire.

En plus de fournir à ses clients une connexion en temps réel à leur écosystème du numéraire, Sesami intègre la gamme complète de produits et de services de gestion du numéraire. On y retrouve les services-conseils, l'intelligence commerciale et l'analyse de données; une suite logicielle complète et personnalisable pour effectuer le suivi, les prévisions et l'agrégation des données; la maintenance des produits en impartition, le transport de valeurs et les services de traitement offerts par des fournisseurs du numéraire, partout où nos clients exercent leurs activités; ainsi qu'un vaste éventail de solutions intelligentes d'automatisation du numéraire et d'appareils intelligents, y compris Tidel et la division de gestion du numéraire de Gunnebo.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire, et emploie plus de 120 000 professionnels compétents et dévoués. Guidés par une culture entrepreneuriale rigoureuse et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, nous offrons des solutions de sécurité et de technologie personnalisées grâce à des partenariats sophistiqués et à une prestation de services constamment supérieure. Sachant que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance solide, des soins professionnels et le bien-être de tous. Nous sommes fiers d'être le partenaire de longue date de marques renommées, de sociétés du Fortune 500 et de gouvernements. Nous travaillons avec des organisations qui placent la sécurité de leurs équipes, de leurs actifs et de leurs environnements au coeur de leur stratégie d'affaires. Pour en savoir plus, visitez https://www.garda.com/.

