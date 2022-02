Bittrex Global lance une plateforme d'offre d'échange initiale baptisée Bittrex Global Starting Block





Bittrex Global a annoncé aujourd'hui le lancement de Bittrex Global Starting Block, une nouvelle plateforme d'offre d'échange initiale (Initial Exchange Offering, IEO) créée pour soutenir les porteurs de projets de cryptomonnaie de qualité cherchant à s'associer avec un leader du secteur en termes de sécurité et de conformité, afin de propulser leurs projets au niveau supérieur.

Comptant parmi les principales plateformes d'échange numériques, Bittrex Global a pour vocation de promouvoir l'innovation dans l'univers des actifs numériques. Cette toute nouvelle initiative conférera aux projets prometteurs la possibilité de commercialiser et de lancer leur IEO, leur permettant ainsi de lever des fonds, de distribuer des jetons, et de faire connaître leur projet dans le secteur. Bittrex Global Starting Block fournira aux clients particuliers et institutionnels la possibilité d'accéder à ces projets d'actifs numériques nouveaux et innovants.

En utilisant l'expertise de Bittrex Global, les projets seront évalués de manière approfondie, et feront l'objet d'une sélection rigoureuse. Les paramètres de sélection incluent l'innovation du projet, un audit de l'émetteur des jetons, l'économie des jetons, le calendrier de distribution des jetons, l'utilisation des recettes, la feuille de route du projet, les partenariats stratégiques, l'intérêt du marché, et l'engagement de la communauté.

Les projets de blockchain approuvés et qualifiés pour un lancement sur Bittrex Global Starting Block obtiendront un accès aux puissantes capacités de marketing de Bittrex Global, ainsi qu'à sa large base d'utilisateurs à travers le monde.

« Nous soutenons les projets les plus prometteurs, de la manière la plus efficace qui soit. Avant une IEO, Bittrex Global procédera à un examen rigoureux du projet, et étudiera chaque aspect, de la propriété des jetons jusqu'à l'historique des ventes, en passant par la distribution prévue des jetons, leurs attributions et leurs périodes d'acquisition, en plaçant l'accent sur la certitude qu'une offre et une demande équilibrées existent pour nos participants à l'IEO », a déclaré Stephen Stonberg, PDG de Bittrex Global.

« L'innovation et l'expérimentation en matière de blockchain se situent à un point culminant historique. Notre équipe est heureuse de découvrir de nouveaux projets dans l'univers des cryptomonnaies, et nous sommes impatients de soutenir les pionniers véritablement désireux de repousser les frontières de la technologie blockchain », a déclaré Chris Sinkey, directeur des affaires commerciales chez Bittrex Global.

Pour en savoir plus sur Bittrex Global Starting Block, et pour obtenir plus d'informations sur la procédure de candidature, rendez-vous sur : https://global.bittrex.com/discover/startingblock

À PROPOS DE BITTREX GLOBAL

Bourse d'actifs numériques la plus sécurisée au monde, Bittrex Global répond aux besoins des clients particuliers et institutionnels dans le monde entier. Engagée à aider ses utilisateurs à se constituer un patrimoine, Bittrex Global facilite l'achat et le commerce de plus de 250 jetons. Grâce à sa technologie de pointe, ses protocoles de sécurité perfectionnés et sa stratégie de portefeuille sophistiquée, élastique et à plusieurs étapes, la société offre une expérience de haut niveau à ses clients professionnels et novices. Bittrex Global joue un rôle central dans l'adoption généralisée de méthodes sécurisées et décentralisées visant à créer de la richesse, tout en restant conforme et en adhérant à un large éventail de mesures réglementaires à travers le monde.

Bittrex Global GmbH est immatriculée auprès de l'Autorité des marchés financiers (Financial Market Authority) en vertu de la loi du 3 octobre 2019 (Token and Trustworthy Technology Service Providers Act, TVTG) sur les jetons et les prestataires de services de haute technologie dignes de confiance (Trustworthy Technology, TT) au Liechtenstein, pour une activité de fournisseur de services de plateforme d'échange TT, de dépositaire de jetons TT, et d'émetteur de jetons au nom et pour le compte de tiers. Bittrex Global (Bermuda) Limited est réglementée par l'Autorité monétaire des Bermudes (Bermuda Monetary Authority), sous licence d'Activité d'actifs numériques de catégorie F en vertu de la loi Bermuda Digital Asset Business Act de 2018, pour une activité de plateforme d'échange d'actifs numériques, de fournisseur de portefeuilles gardés, et de fournisseur de plateforme d'échange d'actifs numériques dérivés.

Pour en savoir plus : https://global.bittrex.com/

1 février 2022