L'émission spéciale multilingue de CGTN sur la fête du printemps, intitulée « Super Night », a rassemblé des téléspectateurs du monde entier





BEIJING, 1er février 2022 /CNW/ - Pour célébrer l'année du Tigre, CGTN a diffusé sa toute première émission spéciale « Super Night » pour la fête du printemps, à la veille du Nouvel An lunaire. La « Super Night » réunissant plusieurs vedettes, qui a débuté le 31 janvier, à 19 h 30 (heure de Beijing), a offert une programmation exceptionnelle aux auditoires du monde entier pendant plus de cinq heures.

Les animateurs des chaînes anglaises, espagnoles, françaises, arabes et russes de CGTN ont transmis leurs voeux pour le Nouvel An lunaire en cinq langues.

Les ambassadeurs en Chine de la Russie, du Kirghizistan, des Émirats arabes unis, du Pérou, de l'Équateur, de l'Argentine et d'autres pays ont envoyé leurs voeux pour le Nouvel An lunaire par vidéo, tandis que des journalistes et des influenceurs ont transmis leurs salutations depuis Singapour, New York, la région administrative spéciale de Hong Kong et d'autres endroits dans le monde.

Les quatre villes chinoises de Beijing, Chongqing, Wuhan et Qingdao ont illuminé le ciel nocturne avec de magnifiques spectacles de lumière. Les monuments des villes étaient ornés du logo de CGTN et des mots « Together for a Shared Future », la devise officielle des Jeux olympiques d'hiver de 2022.

L'événement extraordinaire de cinq heures a fait appel à des technologies de pointe, y compris la réalité étendue (XR), qui a permis aux téléspectateurs de vivre une expérience plus immersive et de surmonter les limites du temps et de l'espace sur scène. Une partie de l'événement consacrée au domaine aérospatial présentait un survol des réalisations de la Chine dans le domaine, mettant en lumière des moments mémorables comme la première fois où des astronautes chinois ont utilisé de l'équipement de téléopération manuelle en orbite.

Les animateurs ont présenté une série de coutumes et de traditions chinoises, dont l'opéra de Pékin, le costume traditionnel hanfou, les cuisines chinoises et différents styles de danse. Cette merveilleuse expérience audiovisuelle était présentée sur plusieurs plateformes de médias sociaux, dont le site Web officiel de CGTN, Facebook, YouTube et Twitter.

La fête du printemps, également connue sous le nom de Nouvel An lunaire, est la fête la plus importante et la plus largement célébrée en Chine et dans d'autres pays d'Asie de l'Est. C'est non seulement le moment des réunions de famille, des visites aux parents et aux amis, mais aussi celui des échanges de voeux pour la nouvelle année. Selon la culture chinoise, chaque année lunaire en Chine correspond à l'un des 12 animaux du zodiac chinois, et l'année à venir est celle du Tigre.

