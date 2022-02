GC Aesthetics: une étude clinique réalisée par des tiers étaie une innocuité et une satisfaction des patientes à long terme inégalées dans le secteur des implants mammaires





GC Aesthetics, Ltd. (GCA), une société privée de technologies médicales fournissant des solutions esthétiques et reconstructives pour les marchés mondiaux des soins de santé, annonce les résultats d'une étude clinique indépendante étayant des résultats inégalés d'innocuité et de satisfaction client pour les implants mammaires de GCA, sur la base d'un suivi moyen de 17 ans des patientes.

L'innocuité des implants mammaires est un indicateur commercial clé et une priorité interne pour GC Aesthetics, en particulier sur le long terme. Des données à court terme ou limitées peuvent fournir des informations trompeuses aux chirurgiens et aux patientes, étant donné que les taux réels de complications peuvent être sous-estimés ou jugés prématurément sur des périodes plus courtes.

GCA disposait déjà d'une étude clinique à dix ans très positive, publiée en 2018, portant sur plus de 500 femmes ayant reçu les implants de la société (Duteille et al. 2018). La nouvelle étude a été menée par le professeur van der Lei aux Pays-Bas (Kooiman et al. 2021). Elle analyse la satisfaction des patientes sur le très long terme et le taux de révision exceptionnellement bas pour les implants mammaires ronds microtexturés de GCA. En outre, l'étude n'a signalé aucun cas de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) pour les implants GCA.

Dans le domaine de la chirurgie d'augmentation mammaire avec implants, il a été constaté que le risque cumulatif de complications, comme la contracture capsulaire, augmente avec le temps. Le fait de disposer d'importantes données cliniques à long terme relatives à l'innocuité des implants mammaires de GCA contribue de manière significative à la littérature scientifique, et fournit également une preuve probante de l'innocuité à long terme des implants mammaires de GC Aesthetics.

"Le bilan d'innocuité éprouvé et à long terme des produits GCA nous a permis d'atteindre des positions dominantes dans des marchés clés, et de gagner la confiance des chirurgiens et des patientes aux quatre coins du globe. De tels résultats ont permis à GCA de garantir que ses produits sont sûrs et hautement efficaces pour répondre aux besoins du secteur" déclare Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics. "Cette étude clinique par le professeur Berend van der Lei apporte la preuve de ce que nous proclamons depuis des années: les données à long terme comptent, et des résultats exceptionnels à long terme pour les patientes comptent encore plus. La plupart des implants mammaires sur le marché ne sont pas validés par ce type de données."

Les résultats de la nouvelle étude clinique illustrent une nouvelle fois ce qui fait de GC Aesthetics un chef de file sectoriel, alors que la société continue d'étendre sa portée commerciale et son portefeuille de produits innovants pour les chirurgies mammaires esthétiques et reconstructives. Nos produits s'appuient sur des décennies de recherche pour répondre aux besoins clés du marché. GCA projette une croissance agressive pour 2022, alimentée par le lancement de produits novateurs, et continuera son expansion dans les marchés clés en tirant parti de son succès en 2021.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une société internationale de technologies médicales établie de longue date qui développe, fabrique en interne, et met sur le marché une gamme exhaustive de produits d'esthétique et reconstructifs brevetés.

Durant ses 40 ans d'histoire, GCA s'est engagé à faire progresser la science de l'esthétique médicale. GCA est fier d'avoir vendu plus de trois millions d'implants dans 70 pays, ses produits bénéficiant de données cliniques à dix ans qui démontrent clairement leur exceptionnel profil d'innocuité et d'efficacité clinique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 14:45 et diffusé par :