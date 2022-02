IQ-EQ choisit Yardi Technology pour faire évoluer sa plateforme immobilière





Le fournisseur mondial de services aux investisseurs utilisera une solution innovante dans le cadre de son offre internationale

LUXEMBOURG, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de services aux investisseurs, IQ-EQ, a choisi Yardi® comme plateforme internationale de gestion de fonds immobiliers.

IQ-EQ mettra en oeuvre Yardi® Investment Accounting , dans le cadre de la suite Yardi® Investment Suite , pour numériser la comptabilité des investissements et rationaliser davantage les rapports pour les structures d'investissement immobilier complexes et transfrontalières.

L'entreprise utilisera la plateforme pour l'ensemble de ses opérations mondiales.

« Grâce à la forte demande des clients en matière de services immobiliers, nous avons estimé que le moment était venu de mettre en place une plateforme comptable dédiée à l'immobilier afin de soutenir le travail effectué par nos équipes spécialisées dans ce domaine. Comme Yardi est le chef de file pour ce qui est d'aider les entreprises à faire face aux complexités de ce secteur, nous avons pensé qu'il s'agissait du choix idéal pour IQ-EQ », a déclaré Neil Synnott, responsable des services clients APAC, pour IQ-EQ. Les structures d'investissement immobilier deviennent de plus en plus multi-juridictionnelles : les besoins locaux et les exigences en matière de rapports diffèrent grandement. La collecte, le stockage et la qualité des données sont essentiels pour un service aux clients et une administration efficaces au-delà des frontières.

« La fusion de Yardi Investment Accounting avec IQ-EQ Cosmos , notre plateforme de solutions d'investissement, crée un environnement technologique qui améliore nos processus opérationnels et permet un accès en temps réel à des données de portefeuille détaillées et de haute qualité pour nos clients », poursuit M. Synnott.

« La suite d'investissement de Yardi aidera IQ-EQ à gérer les complexités du marché, les rapports et les exigences juridictionnelles locales », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président international de Yardi. « La technologie de Yardi aidera le groupe à offrir une expérience de service améliorée et plus efficace aux clients d'IQ-EQ. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'IQ-EQ alors qu'elle continue à développer son offre de services immobiliers mondiaux. »

À propos d'IQ-EQ

IQ-EQ est un groupe de services aux investisseurs de premier plan qui emploie plus de 3 600 personnes dans 24 juridictions à travers le monde. La société réunit une combinaison rare d'expertise technique mondiale et de compréhension profonde des besoins de ses clients. IQ-EQ possède les connaissances et le savoir-faire pour ses clients (gestionnaires de fonds, sociétés multinationales, family offices et clients privés opérant dans le monde entier). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site iqeq.com .

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels de gestion d'investissement et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert une clientèle répartie dans le monde entier depuis ses bureaux situés en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site Yardi.EU .

