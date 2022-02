Les Viandes Intercité célèbre 50 ans de passion envers l'excellence du service





RICHMOND, C.B., le 1er févr. 2022 /CNW/ - Les Viandes Intercité, principal fournisseur canadien de viande et de produits de la mer de première qualité pour l'industrie des services alimentaires, célèbre cette année son 50e anniversaire.

Fondée en 1972 par Gary Mathies et Jim Sarangi, l'entreprise a d'abord fourni du boeuf, du porc, de l'agneau, du poulet et du gibier aux restaurants locaux à partir d'une installation située dans ce qui est aujourd'hui le village olympique de Vancouver, en Colombie-Britannique. Au fil du temps, des installations supplémentaires à Edmonton, Toronto et Montréal ont permis à l'entreprise d'étendre son empreinte.

En 2002, Intercité a été acquis par Service alimentaire Gordon, un distributeur national de services alimentaires, augmentant ainsi considérablement la capacité d'Intercité à servir ses clients d'un océan à l'autre.

«En nous appuyant sur la vision de Gary et de Jim, nous avons continué de faire croître la marque des Viandes Intercité», explique Dean Noble, chef de l'exploitation chez Service alimentaire Gordon. «Avec quatre installations situées stratégiquement de façon à soutenir nos clients d'un océan à l'autre, Viandes Intercité nous a permis de devenir un leader du marché de la viande et des fruits de mer frais pour les services alimentaires canadiens.»

En 2019, Viandes Intercité a fusionné avec Albion Fisheries. Ensemble, leurs capacités les ont propulsés au rang de leader national dans toutes les catégories de protéines spécialisées.

Alors qu'Intercité célèbre ses 50 ans d'histoire d'entrepreneuriat, de croissance et d'engagement envers l'excellence, elle a également fait preuve de résilience, allant de l'avant malgré les défis économiques, environnementaux, d'approvisionnement et de personnel, toujours en gardant ses clients à l'esprit.

«En regardant vers l'avenir, nous sommes heureux des opportunités que les Viandes Intercité apportera au marché grâce au développement de produits sur mesure, de protéines innovatrices et de nouvelles solutions d'emballage», fait savoir Andrew Thomson, président des entreprises spécialisées de Service alimentaire Gordon. «Nous allons aussi nous appuyer sur notre succès à l'aide de marques de produits reconnues comme Boeuf Angus Certifié®, assurant notre croissance continue.»

En plus d'être le chef de file de l'approvisionnement en viande et en produits de la mer de la plus haute qualité au Canada, l'entreprise investit activement dans des efforts et des partenariats axés sur la réduction de l'impact environnemental. Les Viandes Intercité est un membre fondateur de Sea Pact et membre d'Ocean Wise, et l'entreprise est devenue cette année un fournisseur approuvé de produits certifiés par la Table ronde canadienne sur le boeuf durable.

Pour en savoir plus sur les Viandes Intercité, rendez-vous à l'adresse www.intercitypackers.ca.

AU SUJET DES VIANDES INTERCITÉ

En 1972, les Viandes Intercité a commencé à fournir des produits de boeuf, de porc, d'agneau, de poulet et de gibier aux restaurants locaux. Nous sommes maintenant le principal fournisseur canadien de viande et de fruits de mer de la plus haute qualité aux restaurants de même qu'aux établissements de santé et d'enseignement partout au Canada. Notre personnel qualifié a des années d'expérience dans la découpe de protéines sur mesure. Comme nous produisons des aliments pour le secteur de la restauration, nos usines de production sont soumises à une inspection fédérale et sont entièrement agréées. Elles appliquent les normes les plus strictes en matière de salubrité alimentaire et d'assurance qualité. Grâce à une innovation continue et aux dernières technologies du secteur, nous fournissons des produits sûrs, constants et novateurs à nos clients afin de répondre à l'évolution des tendances du marché et des préférences des consommateurs.

Pour plus d'information, veuillez écrire à l'adresse suivante :

media@gfs.com

SOURCE Intercity Packers Meat & Seafood

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 14:11 et diffusé par :