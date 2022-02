Bentley Systems achève l'acquisition de Power Line Systems, leader mondial des logiciels pour l'ingénierie de la transmission de puissance





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Power Line Systems, leader dans le domaine des logiciels pour la conception de lignes de transmission d'énergie électrique et des structures connexes, à la société d'investissement privé TA Associates, pour un montant d'environ 700 millions de dollars en espèces (pour une entreprise sans dette et sous réserve d'ajustements finaux du fonds de roulement).

Lors de l'annonce prévue pour le 1er mars 2022 de ses résultats d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2021, Bentley Systems développera ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année 2022 en y incluant l'acquisition de Power Line Systems.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels novateurs pour faire progresser l'infrastructure du monde entier ? en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, le portefeuille de logiciels géoscientifiques de pointe de Seequent, et la plate-forme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure. Bentley Systems emploie plus de 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent et Power Line Systems sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou à l'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte.

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 13:35 et diffusé par :