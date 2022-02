Keyloop acquiert SERTI, fournisseur leader de DMS, afin d'offrir des solutions numériques automobiles complètes partout au Canada





LONDRES, 1er février 2022 /CNW/ -- Keyloop, le fournisseur mondial de technologies de vente automobile, a annoncé aujourd'hui son acquisition de SERTI, un important fournisseur de systèmes de gestion des concessionnaires (DMS) au Canada. Cette acquisition, la sixième en date depuis mars 2021, marque une nouvelle étape dans l'engagement de Keyloop envers l'expansion internationale et renforce le Canada en tant que région prioritaire pour l'entreprise.

Keyloop est déjà bien implantée au Canada depuis son acquisition de RAPID RTC en mars 2021, dont les produits se prêtent à une combinaison particulièrement propice au DMS de SERTI et au portefeuille de produits déjà fourni de Keyloop. L'objectif est d'offrir aux concessionnaires canadiens une solution de gestion complète et intégrale.

SERTI offre des solutions technologiques à plus d'un millier de concessionnaires automobiles partout au Canada et bien qu'elle doive essentiellement sa notoriété à son système DMS chef de file, elle propose également ses propres applications complémentaires. On compte parmi elles une suite complète de numérisation du service, qui comporte notamment des fonctions de rendez-vous en ligne, de messagerie texte et d'accueil des clients au service. S'y ajoute la fonction novatrice SDSÉQUITÉ, qui détermine le moment optimal pour offrir au client un surclassement à un véhicule neuf au cours de son contrat de financement. Cette suite de produits fait de SERTI un choix naturel pour Keyloop, dans le cadre de sa mission de bâtir un écosystème mondial connecté pour l'industrie de la vente automobile.

L'entreprise a été fondée en 1975 et son siège social est situé à Montréal, au Québec. SERTI emploie actuellement 185 personnes et toutes entreront sous le giron de Keyloop, y compris son équipe de haute direction. Louis Laporte (président) et Francis Gingras (vice-président exécutif) se joindront à Keyloop pour poursuivre l'expansion de l'entreprise partout au Canada.

Voici les commentaires de Tom Kilroy, CEO de Keyloop :

« Alors que nous continuons d'investir dans les technologies automobiles à l'échelle internationale, nous sommes très heureux que SERTI se joigne à nous pour contribuer à l'expansion de l'implantation de Keyloop au Canada. SERTI jouit d'une excellente réputation et d'une impressionnante gamme de produits. Keyloop se réjouit de cette acquisition. Grâce à la combinaison des solutions de SERTI avec l'offre déjà étendue de Keyloop, nous pouvons désormais offrir aux concessionnaires canadiens les bonnes technologies en vue de créer une expérience client haut de gamme, personnalisée et véritablement numérique. »

Louis Laporte, président de SERTI, ajoute :

« Nous sommes ravis de nous joindre à la famille Keyloop pour l'aider à accroître sa présence au Canada et à étayer sa vision de créer une expérience de vente automobile connectée pour les acheteurs et les propriétaires de voitures. L'ajout de la gamme de produits déjà solide de Keyloop nous place dans une excellente position pour nous développer partout à l'échelle nationale et intégrer davantage d'outils et d'applications numériques à notre système DMS. Nous sommes convaincus qu'il s'agit là de la bonne voie à suivre pour l'avenir. »

Francis Gingras, vice-président exécutif de SERTI, ajoute :

« Nous nous réjouissons à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre dans l'histoire de SERTI en tant que partie intégrante de Keyloop. Nous sommes fiers des capacités que nous avons déjà développées par la mise en oeuvre d'une stratégie bien établie qui procure des avantages tangibles à nos clients. Notre connaissance intime du marché canadien nous permettra de maintenir ce cap et, dorénavant, grâce à l'appui et à l'envergure de Keyloop, nous étendrons notre portée à de nouveaux clients pour leur présenter une offre élargie. L'avenir s'annonce prometteur ».

À propos de Keyloop

Keyloop s'est donné comme mission de concevoir et de connecter une solution technologique pour faire avancer l'expérience d'achat et de possession de véhicules, en partenariat avec les concessionnaires et les constructeurs. En tant que grand fournisseur mondial de solutions logicielles auprès du secteur de la vente automobile, Keyloop dessert environ 18 000 concessions et la plupart des constructeurs automobiles, dans 100 pays. Basée au Royaume-Uni, Keyloop opère également en EMEA et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.keyloop.com.?

À PROPOS DE SERTI

Créée en 1975, SERTI offre aux concessionnaires de voitures et de camions lourds une solution de gestion efficace et éprouvée . Comptant plus d'un millier de clients en Amérique du Nord, SERTI offre ses solutions en mode « cloud » depuis 2015. SERTI emploie 185 personnes à son bureau de Montréal et affiche une présence commerciale partout au Canada.

La vision technologique de SERTI vise le développement d'une solution complètement Web, agnostique en termes de système et de plateforme, et d'outils Web et mobiles novateurs. . Son portefeuille de produits Web et mobiles comprend déjà, entre autres, une suite complète de numérisation du service.

