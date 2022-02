Le BSIF au rang des meilleurs employeurs de 2022 dans la RCN





Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) compte parmi les meilleurs employeurs de 2022 dans la Région de la capitale nationale (RCN). Cette mention spéciale est décernée aux employeurs de la grande région d'Ottawa-Gatineau qui se sont démarqués dans leur secteur en offrant un milieu de travail exceptionnel.

Le BSIF reçoit cet honneur pour la deuxième année consécutive. Ce concours annuel est organisé par les rédacteurs du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

S'il s'agit d'un prix de la RCN, il souligne bel et bien tous les efforts déployés par le personnel du BSIF pour faire de notre institution un milieu de travail exceptionnel, peu importe l'emplacement géographique. Au BSIF, nous tâchons tous les jours d'offrir un milieu de travail diversifié, dynamique, respectueux et agréable. C'est donc avec fierté, enthousiasme et humilité que nous recevons cette distinction. L'équipe multidisciplinaire du BSIF regroupe quelque 915 professionnels dévoués.

Au cours de la prochaine année, le BSIF entamera un projet de transformation inédit. Toutes les actions du BSIF continueront d'être orientées vers son objectif principal, soit fortifier la confiance du public dans le système financier canadien. Pour ce faire, le BSIF adoptera des approches novatrices à l'égard de son mandat, sa propension à prendre des risques et sa culture.

Citation

« Je suis très fier que le BSIF soit reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. C'est le personnel du BSIF qui en fait un milieu de travail remarquable. J'entrevois notre transformation avec enthousiasme et je me réjouis à l'idée de ce que nous allons accomplir ensemble. »

-Peter Routledge, surintendant

Le BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales et plus de 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences réglementaires qui leur sont applicables. Le BSIF comprend également le Bureau de l'actuaire en chef, une unité indépendante qui fournit une gamme de services d'évaluation et de consultation actuarielles au gouvernement fédéral.

