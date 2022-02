Lancement du Défi... On décroche 2022 - Déconnecter pour mieux communiquer





QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que le Barreau de Québec lancera, le 1er février prochain, la deuxième édition de son Défi... On décroche. Il s'agit de retarder toute communication non urgente entre collègues, entre 19 h et 7 h, et ce, pendant les 28 jours du mois de février.

Ayant rejoint plus de 10 000 personnes l'année dernière, nous sommes emballés de relancer ce Défi. Me Samuel Massicotte, instigateur du projet et membre du Conseil du Barreau de Québec, accompagné de Me Simon-Pierre Lavoie, président du Comité conciliation travail-vie personnelle, vous rappellent les bienfaits principaux du décrochage professionnel :

Meilleure conciliation travail-vie personnelle

Augmentation de la productivité

Diminution du stress en général

Il est possible de remarquer une augmentation du stress de performance et, parfois un manque de courtoisie élémentaire dans les communications écrites entre collègues. Souvent entre confrères et collègues, les messages sont transmis à toute heure (tard en soirée, la nuit, la fin de semaine) alors qu'ils ne sont pas urgents. Il faut se questionner sur cette habitude qui s'est malicieusement installée dans notre profession.

La question est : est-ce le bon moment pour appuyer sur envoyer ?

De plus en plus, nous remarquons les effets néfastes que la surcharge de travail a sur la vie personnelle des gens et leur moral. Il est impératif de prendre soin de notre santé psychologique et de décrocher du travail. Il est important de bien concilier travail et vie personnelle tout au long de sa carrière.

Vous travaillez le soir ? Pourquoi ne pas utiliser le délai de livraison de vos courriels ? Vous souhaitez décrocher ? Pourquoi ne pas restreindre vos notifications en dehors des heures d'affaires régulières ?

- Bien entendu, nous sommes solidaires avec nos urgentistes du droit qui oeuvrent le soir, la nuit, voire à tout moment étant donné la nature de leur pratique.

Me Isabelle Poitras, directrice générale du Barreau de Québec

Ce défi que nous vous proposons a pour objectif d'augmenter le bien-être des membres, la qualité des communications et la gestion des priorités. Il favorise également la prise de recul et le ton de certaines communications. Grâce à notre partenaire, BZ technologue informatique, des formations vous seront offertes au courant du mois de février en lien avec le Défi... On décroche, nous vous encourageons d'y assister.

Encouragez vos collègues à participer avec vous au Défi...On décroche 2022 !

Cliquez ici pour visionner la vidéo promotionnelle.

