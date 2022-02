Coup de sonde de la CCMM : les travailleurs enthousiastes vis-à-vis de la possibilité de revenir au bureau au centre-ville en mode hybride





MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les faits saillants de son plus récent coup de sonde portant sur les effets des mesures sanitaires sur le milieu des affaires. La collecte de données s'est échelonnée du 27 au 31 janvier 2022 et le sondage a recueilli l'avis de 587 répondants.

« Notre coup de sonde démontre avec force que malgré la vague Omicron, les tendances de l'automne dernier sur le retour au bureau se maintiennent. Les travailleurs veulent en majorité revenir en présentiel. C'est un signal positif pour le centre-ville, qui souffre énormément de la perte d'achalandage liée à la recommandation du télétravail obligatoire en vigueur depuis le 14 décembre dernier. Pour relancer ce secteur stratégique pour l'économie de notre métropole et du Québec en entier, le message est clair : il faut poursuivre la stratégie de déconfinement amorcée et relâcher les restrictions touchant les activités économiques en présentiel au centre-ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La majorité des répondants sont enthousiastes à l'idée de revenir au bureau!

La vague Omicron a stoppé brutalement le processus de retour des travailleurs en présentiel amorcé à l'automne dernier. Cet arrêt entraîne des conséquences. Trois enjeux ressortent. Notre coup de sonde indique que 61 % des répondants ont noté une fragilisation de la santé mentale des employés. Viennent ensuite les problèmes liés à la gestion des plans de retour (40 %) qui ont dû être reportés, ainsi que la baisse de la productivité ou du chiffre d'affaires liée au télétravail (38 %).

Le coup de sonde révèle surtout que 60 % des répondants sont enthousiastes à l'idée de revenir au bureau dès que la directive du télétravail obligatoire sera levée par le gouvernement. Parmi eux, 44 % sont aussi enthousiastes qu'à l'automne dernier, alors que 16 % sont encore plus enthousiastes à la suite de ce reconfinement. À ce titre, la majorité des répondants (52 %) privilégient un retour à deux ou trois jours par semaine.

La Chambre continuera de sonder les membres de son réseau sur une base régulière au cours des prochains mois. Les données recueillies continueront d'informer et de soutenir les actions de la Chambre sur la relance du centre-ville de Montréal.



À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 12:19 et diffusé par :