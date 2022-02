100 ans de coopération - Sollio Groupe Coopératif fier de célébrer ses racines et son héritage





MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui que Sollio Groupe Coopératif, qui regroupe Sollio Agriculture, Groupe BMR et Olymel, lance officiellement les festivités de son 100e anniversaire de fondation qui s'échelonneront pendant toute l'année. Le point culminant des célébrations aura lieu lors de sa 101e assemblée générale annuelle, en février 2023.

Pour la coopérative, cet événement est une occasion unique de rappeler le rôle central qu'elle a joué dans l'agriculture québécoise et de mettre son histoire et ses racines à l'honneur.

« Il y a 100 ans, la fondation de la Coopérative fédérée de Québec a notamment répondu au besoin de formation de la classe agricole et par le fait même, à son émancipation. Elle a permis de faire des gains énormes de productivité pour ainsi se positionner face à la concurrence étrangère et ouvrir de nouveaux marchés. On a trop peu insisté sur la participation des coopératives à la modernisation de l'agriculture québécoise. Or, c'est là un aspect fondamental de l'oeuvre accomplie par notre organisation. », de déclarer le président du conseil d'administration de Sollio Groupe Coopératif, Ghislain Gervais.

« Tout au long de nos 100 ans d'histoire, la force du nombre nous a permis de conserver notre place sur le marché. D'hier à aujourd'hui, les raisons qui nous poussent à travailler ensemble sont toujours les mêmes : notre réseau est à la source de solutions innovantes et d'une volonté d'agir au profit de la communauté. Notre modèle coopératif est tout aussi pertinent pour la vitalité de nos régions qu'il l'était à l'époque, autant sur le plan social qu'économique, et ça se doit d'être souligné en grand. », a-t-il ajouté.

« Des entreprises centenaires qui ont fait leur marque au Québec, il n'y en a pas beaucoup. L'histoire de Sollio, c'est beaucoup aussi l'histoire de l'agriculture québécoise. La coopération a permis aux agriculteurs du Québec de se donner les moyens de leurs ambitions en leur permettant de mettre en marché leurs produits ici et ailleurs, de se former adéquatement pour améliorer leur rendement, d'acquérir la machinerie nécessaire pour faire face à la compétition et beaucoup plus encore », explique Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

Sollio est partout

La campagne promotionnelle du 100e anniversaire sera lancée dès le printemps 2022 sous le thème de « Sollio est partout » et visera à faire réaliser au plus grand nombre que Sollio Groupe Coopératif, ainsi que ses trois divisions - Sollio Agriculture, Groupe BMR inc. et Olymel S.E.C. - est omniprésent dans la société et qu'il a un impact majeur sur l'économie et sur l'agriculture d'ici bien qu'historiquement il a bâti son envergure dans l'ombre.

Le passé témoigne aussi avec éloquence de la forte résilience de Sollio Groupe Coopératif et de son modèle d'affaires. C'est pourquoi la signature « 100 ans de coopération » sera mise à l'avant-plan des festivités et permettra de se replonger dans les grandes étapes de l'histoire de la coopérative en incluant les coopératives de son réseau, les producteurs et les productrices agricoles ainsi que ses divisions.

« Souligner notre 100e anniversaire est important à tous les niveaux de l'entreprise : autant pour les producteurs membres que pour les employés. De réaliser ce que leur organisation a accompli dans son histoire, et encore aujourd'hui après 100 ans, est source de fierté. On veut rappeler tous les impacts positifs qu'a Sollio au quotidien et le faire reconnaître à sa juste valeur. Nous sommes une coopérative agricole. Nous travaillons à valoriser l'agriculture et le métier de producteur. C'est une façon de les remercier d'être là pour les Québécois et les Canadiens avec leurs produits et pour leur travail acharné de tous les jours.», ajoute Pascal Houle.

Sollio Groupe Coopératif profite du lancement des festivités de son 100e anniversaire afin de mettre en ligne une page web où employés, membres et partenaires pourront se replonger dans l'histoire de ce fleuron bien de chez nous. Vous pouvez le consulter au https://sollio.coop/fr/100e-anniversaire

À propos de?Sollio?Groupe Coopératif?

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 16 150 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/

Annexe 1

Ligne du temps historique - principaux jalons de l'histoire de Sollio Groupe Coopératif

1922 - Naissance de la Coopérative fédérée de Québec par la fusion de trois centrales coopératives, la Coopérative des fromagers de Québec, le Comptoir coopératif de Montréal et la Société des producteurs de semences de Sainte-Rosalie.

1945 - Modernisation et mécanisation des installations avicoles et des meuneries de la Coopérative. Entrée dans la vente d'équipement pour les fermes dans le secteur laitier.

1958 - Début de la vente de produits pétroliers par la division Sonic.

1977 - Création du secteur quincaillerie et machines agricoles avec l'ouverture d'un centre de distribution à Trois-Rivières.

1991 - Naissance d'Olymel, aujourd'hui le chef de file canadien de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volailles.

2001 - Implantation d'Olymel dans l'Ouest canadien avec l'acquisition de l'abattoir Red Deer en Alberta.

2008 - Début de l'expansion hors Québec dans le secteur des fertilisants par l'acquisition d'Agronomy Company of Canada et d'Agrico.

2015 - Le Groupe BMR, dont La Coop fédérée détenait une participation minoritaire depuis 2013, devient une filiale à part entière.

2016?- La Coop fédérée regroupe ses activités de distribution d'énergies (Sonic) avec celles de Groupe Filgo. Le réseau de La Coop devient donc partenaire à 50 % de la nouvelle entreprise née de cette fusion?: le Groupe Filgo-Sonic.

2016 - Lancement du projet Vision 2020, aujourd'hui Vision Plus, qui vise la modernisation de La Coop fédérée et son réseau. Les coopératives se consolident pour atteindre la masse critique nécessaire pour réaliser les investissements qui assureront le développement de leur secteur agricole.

2019 - Pour assurer au monde un avenir durable, Sollio Groupe Coopératif et ses trois divisions souscrivent à six objectifs de?développement durable de l'ONU (lutte contre les changements climatiques, travail décent et croissance économique, élimination de la faim, bonne santé et bien-être, assainissement de l'eau, ainsi que consommation et production responsables) et lancent leur démarche de responsabilité sociale d'entreprise.

2020 - La Coop fédérée modernise son image de marque et devient Sollio Groupe Coopératif.

2022 - Sollio Groupe Coopératif célèbre son 100e anniversaire.

Annexe 2

Liste des présidents et des chefs de la direction de Sollio de 1922 à aujourd'hui

Noms des présidents?:

1923-1931 Arsène Denis 1931-1940 J-N. Bérard 1940-1943 Omer e. Milot 1943-1956 Joseph-Armand Pinsonneault (mandat le plus long, 13 ans) 1956-1963 Adélard Bellemare 1963-1969 Albert Gingras 1969-1980 Roland Pigeon 1980-1987 Paul-Émile St-Pierre 1987-1992 Alphone-Roger Pelletier 1992-2003 Paul Massicotte 2003-2016 Denis Richard (mandat le plus long, 13 ans) 2016- ... Ghislain Gervais



Noms des chefs de la direction?:

1923-1930 J.-Arthur Paquet 1930-1943 Joseph-Félix Desmarais 1943-1957 Henri-Charles Bois (mandat le plus long, 14 ans) 1957-1962 Raynald Ferron 1962-1964 Henri Beauregard 1964-1965 Joseph-Arthur Courteau 1965-1976 Georges-Étienne Turcotte 1976-1988 Louis-Philippe Poulin 1988-1988 André-F. Lizotte 1988-1992 Jean-Marc Bergeron 1992-2000 Jean-Pierre Deschênes 2000-2005 Pierre Gauvreau 2005-2014 Claude Lafleur 2014-2021 Gaétan Desroches 2021- ... Pascal Houle

