LR Health & Beauty présente sa nouvelle marque axée sur l'activité physique

En ce début d'année 2022, LR Health & Beauty, dont le siège se situe à Ahlen en Westphalie (Allemagne), lance sa nouvelle marque dédiée à l'activité physique LR:GO, qui propose des produits ainsi que des forfaits de coaching holistique comprenant des vidéos d'exercices, des plans alimentaires et des conseils de spécialistes. Grâce à cette nouvelle gamme, la société a pour objectif d'inciter les gens à être plus actifs et à garder la forme. LR va aussi pouvoir compter sur l'expertise du Dr Matthias Manke, qui s'est déjà occupé, en qualité de chirurgien orthopédique et traumatologique, d'athlètes du centre de formation olympique de Bochum-Wattenscheid et de footballeurs de la Bundesliga, la première division allemande.

La nouvelle marque souligne l'importance vitale d'un mode de vie actif

LR:GO répond aux besoins du corps avant, pendant et après le sport. « Pour nous, la nouvelle marque souligne l'importance vitale d'un mode de vie actif, ce qui passe par un régime alimentaire sain et des séances régulières d'exercices, soutenues par les produits », explique Andreas Friesch, PDG et porte-parole de la direction de LR.

Le système de produit est basé sur un concept sophistiqué de nutriments. « Par ailleurs, lors de l'élaboration des produits, nous nous sommes assurés qu'ils ne contenaient pas d'ingrédients d'origine animale et qu'ils convenaient donc aux véganes », déclare Katharina Schorez, responsable du marketing chez LR. Il convient également de noter qu'il existe un produit sur mesure adapté à chacune des trois phases : avant, pendant et après le sport.

Le Dr Matthias Manke conseiller scientifique de LR:GO

Dans le cadre du lancement de sa nouvelle marque dédiée à la forme, LR est parvenue à conclure un solide partenariat avec le Dr Matthias Manke. Le spécialiste en orthopédie et chirurgien en traumatologie de Bochum est l'un des plus éminents médecins allemands. Il s'occupe d'athlètes de haut niveau (par exemple au centre de formation olympique de Bochum-Wattenscheid et au sein de la Bundesliga, la première division allemande) et s'est fait un nom dans le domaine de la médecine sportive en apparaissant régulièrement dans des émissions télévisées et en écrivant des articles dans des magazines. Du fait de sa collaboration avec LR, le Dr Manke proposera de précieux conseils sportifs lors d'événements et sur divers supports de communication.

Fidèle à son slogan « More quality for your life », le Groupe LR, dont le siège se situe à Ahlen en Westphalie (Allemagne), fabrique et commercialise divers produits de beauté et de santé dans 28 pays.

